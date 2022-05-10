Семье Героя России Максима Концова вручили краповый берет

Вдове Героя России Максима Концова вручили символ мужества, доблести и чести спецназа – краповый берет. Фото: Предоставлено Росгвардией

Командующий Восточным округом Игорь Голлоев войск национальной гвардии Российской Федерации передал на хранение вдове Героя России Максима Концова Инессе Концовой символ мужества, доблести и чести спецназа – краповый берет.

«Знаем, что Максим Андреевич мечтал заслужить право ношения крапового берета. Добился он этого ценой собственной жизни, выполняя важнейшую государственную задачу по спасению мирных жителей и своих боевых товарищей. Этот символ мужества, доблести и чести навсегда останется в семье, как предмет гордости и преданности Отечеству», - заявил перед строем командующий округом генерал-полковник Игорь Голлоев.

Напомним, лейтенант Максим Концов, получив информацию о расположении диверсионно-разведывательной группы националистов, выдвинулся в качестве старшего разведгруппы для проведения спецмероприятия. Обнаружив противника, разведгруппа вступила в бой.

«Лично подавив огневую точку, лейтенант Концов обеспечил проведение маневра по окружению диверсантов. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатометчика и продолжил руководить подчиненными. Пожертвовав собой, офицер Росгвардии спас боевых товарищей», - говорится в наградных документах погибшего офицера Росгвардии.

Мужественные и решительные действия лейтенанта Максима Концова привели к тому, что диверсионная группа националистов была уничтожена, несколько диверсантов взяты в плен, а разведчики Росгвардии захватили и ликвидировали крупный схрон оружия и боеприпасов.

14 апреля командующий Восточным округом Росгвардии генерал-полковник Игорь Голлоев передал на хранение медаль «Золотая Звезда» к званию Героя России, удостоверение к награде и Грамоту о присвоении звания вдове, дочерям и родителям лейтенанта Максима Концова.

После этого торжественного мероприятия прошло экстренное заседание Совета краповых беретов под руководством Героя России, председателя правления Всероссийской Ассоциации ветеранов сил специального назначения Росгвардии «Братство краповых беретов «Витязь» полковника в отставке Сергея Лысюка, где было принято решение о вручении крапового берета семье погибшего офицера Росгвардии Героя России лейтенанта Максима Концова.