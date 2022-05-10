Началась распродажа вещей Людмилы Гурченко: можно купить сервиз, сережки и платья по 100 тысяч рублей

Людмила Гурченко умерла 11 лет назад. Многие ее вещи и украшения хранятся в музее-мастерской актрисы, созданной ее мужем Сергеем Сениным. А также в личных коллекциях вдовца, а некоторые вещи — и у внучки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ближайшую неделю поклонники Людмилы Гурченко смогут участвовать в онлайн аукционе и выкупить вещи народной артистки. Идет онлайн аукцион, который завершится 18 мая. Чтобы получить заветный лот нужны приличные сбережения. Рассказываем, что продают и где.

Аукционный дом «Литфонд» 18 мая в 21 час проводит очередные торги, на которых продают редкие вещи, предметы искусства времен СССР. Экспонатов масса – среди них вещи Людмилы Марковны Гурченко. Прием заочных ставок закончится 18 мая в 17 часов. На сайте аукционного дома можно рассмотреть все лоты, сделать ставки, а в день торгов участвовать в них лично или онлайн. Можно также прийти на выставку в «Литфонд» и рассмотреть экспонаты вживую.

Рассказываем о самых интересных лотах. У каждой вещи есть история, поэтому может быть и коллекционная ценность. Некоторых покупателей может привлечь другой интерес. Помните, как недавно Ким Кардашьян на балу Met Gala выгуляла платье Мэрилин Монро – это стало целыми событием. Прийти в Москве на премьеру или фестиваль в платье или шляпке Людмилы Гурченко очень почетно – внимание публики гарантировано. Но стоит помнить – Гурченко была стройной.

Серьги Людмилы Марковны. Фото: ЛИТФОНД

Лидирует пока по ставкам и спросу лот с украшениями. Серьги, принадлежавшие Людмиле Гурченко производства рижского ювелирного завода. Вещь 70-х годов, но в хорошем состоянии. Материал - золото, бирюза, жемчуг, цветное стекло. Вес – 9,8г; есть два клейма - 583 проба золота и рижского ювелирного завода.

Стартовая цена: 35 тысяч рублей. Лидирующая ставка на момент публикации: 42 тысячи рублей.

Людмила Гурченко отмечает 50-летие с Нонной Мордюковой и другими друзьями. Фото: ЛИТФОНД

Фото с празднования 50-летия Людмилы Гурченко – снимок сделал 12 ноября 1985 года известный фотограф Игорь Гневашев. Людмила Марковна у себя дома в Безбожном переулке с Нонной Мордюковой и другими друзьями празднует юбилей. На обороте снимка - штамп фотографа и дата. Размер фотокарточки: 16,5 × 23,5 см.

Стартовая цена: 8 тысяч рублей.

Лот для модниц — шляпка от Юдашкина. А брошку на нее приделала сама Гурченко. Фото: ЛИТФОНД

Шляпа-кокошник от Валентина Юдашкина, сделанная в 80-е годы из шелка, золотого шитья, стекляруса, бисера, жемчуга, латуни, страз и другого материала. Гурченко доработала шляпку лично – сверху нашила брошь с жемчужинами. Вещь использовалась для выступлений на концертах.

Стартовая цена: 50 тысяч рублей.

Пояс к платью актриса сшила сама из бархата. Фото: ЛИТФОНД

Пояс к платью, сшитый самой Гурченко из бархата и кружева. Актриса любила и умела шить себя наряды, аксессуары. Перешивала и дополняла многие вещи купленные в СССР и заграницей.

Стартовая цена: 22 тысячи рублей.

Платье в клетку Гурченко сшил и подарил Вячеслав Зайцев. Фото: ЛИТФОНД

Платье в клетку из хлопка в 70-е годы Людмиле Гурченко сшил и подарил модельер Вячеслав Зайцев. Длина наряда 145 см. Теперь такие модели вернулись в моду и винтажное платье вновь актуально.

Стартовая цена: 100 тысяч рублей.

Следующий лот платье и фото легенды в нем — из телефильма «Бенефис Людмилы Гурченко». Фото: ЛИТФОНД

Сценическое платье Людмилы Марковны из телевизионного фильма-спектакля «Бенефис Людмилы Гурченко». Наряд из хлопка, бархата и тюля. Вместе с платьем отдают фото работы Игоря Гневашева со съемочной площадки в этом наряде: юбка зеленая, рукава розовые, лиф – черный.

Стартовая цена: 100 тысяч рублей.

Также продают: концертный костюм от Юдашкина – за 150 тысяч рублей; винтажный сервиз «Барвиха» санатория Совета Министров СССР (4 предмета) подаренный актрисе во время отдыха в этом медицинском учреждении – за 18 тысяч рублей; фотографии и картины.

Откуда лоты? Аукционный дом сообщает: «Происхождение: собрание семьи Людмилы Марковны Гурченко». Из наследников у Людмилы Марковны Гурченко остались вдовец и внучка. Внучка Елена Королева сообщила, что она не выставляла вещи на этот аукцион. Информации от вдовца пока не поступала. Но несколько лет назад супруг актрисы Сергей Сенин уже проводил аукцион вещей Гурченко, чтобы отправить вырученные средства на содержание и развитие музея-мастерской актрисы.

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