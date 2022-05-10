Мясорубка на Змеином - Что на самом деле произошло на острове, на который Украина высадила десант

Остров Змеиный занимает важное оперативно-тактическое положение. Фото: Виталий Невар/ТАСС

ОЖИВШИЕ МЕРТВЕЦЫ

В сводках о ходе спецоперации Российской армии на Украине вновь замелькало словосочетание «остров Змеиный». Он в северо-западной части Черного моря недалеко от дельты Дуная, его площадь всего 17 гектаров. До начала операции на острове находился украинский гарнизон пограничников, морских пехотинцев и специалистов ПВО – около 100 человек.

24 февраля к острову подошел корабль Черноморского флота России и предложил гарнизону «по-хорошему» сдаться. Украинцы отказались и даже попытались огрызнуться (в том числе и огнем с берега). И только когда ракеты «Калибр» и артиллерия ударили по острову, его защитники стали сговорчивей, подняли «лапы кверху». После этого российская морская пехота высадилась на острове.

26 февраля 2022 г. Военнослужащие гарнизона ВСУ, которые добровольно сдались подразделениям ВС РФ и были доставлены в Севастополь с острова Змеиный. Фото: Минобороны РФ

Проглотив эту горькую пилюлю, Киев попытался разыграть пропагандистскую карту: стал распространять историю-фантазию о «мужестве и героизме» защитников острова. Якобы гарнизон Змеиного состоял всего из 13 гвардейцев погранслужбы Украины, которые «пали в неравном бою». А для пущего понта Владимир Зеленский присвоил им звания героев Украины. Но вышла позорная неувязка. 27 февраля погранслужба Украины официально заявила, что 13 «погибших» гвардейцев живы. Они оказались в числе 82 украинских солдат, которые сдались в плен.

КОСТЬ В ГОРЛЕ КИЕВА

А на Змеином разместился небольшой российский гарнизон. Он и стал колючей костью в горле для украинского Генштаба и командования НАТО, поскольку «мешал» беспрепятственной поставке оружия и горючего по морю из Румынии на Украину (незаметно проскользнуть мимо острова корабли и суда с военными грузами не могли).

И тогда киевские стратеги задумали ликвидировать российский гарнизон на острове, организовав крупную операцию по захвату Змеиного.

Штаб Черноморского флота (видимо, узнав о планах Киева) устроил украинцам ловушку, - создал видимость эвакуации своего гарнизона с острова.

Киев тут же клюнул на приманку! Уже через день Украина направила на Змеиный свой десант. В воздухе запахло громкой победой украинского оружия. Киевская пресса уже было затрубила о «грандиозной перемоге», взахлеб рассказывая о потерях российской стороны. Назывались внушительные цифры потерь в живой силе и технике, хотя это ничем и не подтверждалось.

Из Москвы же сражение за остров Змеиный выглядит совсем не так, как из Киева. Вот – заявление представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова:

- C 7 мая, по прямому указанию Зеленского, украинским Генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании, была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный. В результате грамотных действий находящегося на острове российского подразделения украинская провокация была сорвана. Противник понес большие потери.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

Подробности, рассказанные генералом Конашенковым, впечатляют:

- В течение двух суток киевским режимом было предпринято несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, имеющий важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря. При этом Украина потеряла 8 самолетов и вертолетов, почти 30 беспилотников и 3 катера с военнослужащими. За период отражения атак в районе Змеиного были сбиты в воздухе 4 украинских самолета, в том числе три Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24. В течение 2 суток сбиты в воздухе 29 украинских беспилотников, в том числе 8 ударных Bayraktar TB2 (тех самых — хваленых турецких. - Авт.)… При попытке высадки десанта в ночь на 8 мая были уничтожены 3 бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта "Кентавр" с военнослужащими. В результате бездумной провокации Зеленского только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50 украинских диверсантов. На берегу острова Змеиный остались 24 тела погибших украинских военнослужащих.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Совершенно очевидно, что остров Змеиный занимает важное оперативно-тактическое положение. Не надо быть высоколобым стратегом, чтобы понять: при любых раскладах спецоперации на ее южном фланге нашему Черноморскому флоту крайне важно пресечь поставки Украине оружия, боеприпасов и топлива из Румынии. Сейчас это, если хотите, дело принципа. Если мы прошляпим остров, украинцы и на море, и на суше могут получить очень важные преимущества: они наверняка разместят на Змеином базу с боевыми вертолетами, катерами, артиллерией и радиоэлектронными, локационными, противовоздушными системами, чтобы не дать россиянам блокировать Одессу и поставки оружия.

А это значит, что в одесские порты через Румынию (да и Болгарию, Турцию) может хлынуть жирный поток военных грузов из США и остальных стран НАТО. Это станет своеобразной «оружейной артерией» для украинской армии, а, значит, и для продления ее сопротивления. Что сильно затянет спецоперацию. Наши военачальники прекрасно это понимают. Как и то, что предпринятая попытка Украины высадить десант на Змеином наверняка будет не единственной. Слишком важные «интересы» стоят на кону…

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