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На Донбассе началось активное рассечение обороны Вооруженных сил Украины в районах Лисичанска и Харькова.

- Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации завершив зачистку от националистов населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской Народной Республики. В результате наступления уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения, - сообщил на брифинге Игорь Конашенков.

Также оперативно-тактической и армейской авиацией за ночь поражены 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Оставшиеся подразделения украинских националистов пытаются отступить и перегруппироваться, но для этого уже просто не хватает средств связи и топлива. Склады с ГСМ продолжают гореть по всей Украине.

- Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 33 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также пять складов боеприпасов и горючего в районах Николаева и Мирного Николаевской области. В результате ударов уничтожено до 380 националистов, выведено из строя 53 единицы военной техники, - перечислил Конашенков.

Генерал-майор также отметил, что вечером 9 мая в ходе воздушного боя в районе населенного пункта Новая Дмитровка Харьковской области был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Отметим, что прошлой ночью над Донбассом за ночь сбиты три самолета украинских ВВС и 12 беспилотников.

Минувшей ночью противовоздушной обороной были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики и у Одессы. Удалось избежать очередной провокации украинских националистов в Харцызске Донецкой Народной Республики. Российские военные перехватили украинскую ракету «Точка-У» и реактивный снаряд системы залпового огня «Смерч», которые были нацелены на дома мирных граждан.

Еще два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» сбиты в районах Малой Камышевахи и Изюма Харьковской области.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

163 - самолета.

124 - вертолета.

793 - беспилотных летательных аппарата.

300 - зенитных ракетных комплексов.

2979 - танков и других боевых бронированных машин.

351 - установка реактивных систем залпового огня.

1440 - орудий полевой артиллерии и минометов.

2789 - единиц специальной военной автомобильной техники.