Российские вузы обязали выделить 10% бюджетных мест для детей участников спецоперации на Украине

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Владимир Путин дал команду помочь семьям всех тех, кто участвует в спецоперации на Донбассе. Вот, что конкретно написано в указе:

КОМУ ПОМОГУТ

Все российские вузы обязаны выделить 10% бюджетных мест для детей участников спецоперации. Конкретно это касается семей военных; сотрудников госорганов, в которых предусмотрена военная служба; росгвардейцев; полицейских и остальных органов внутренних дел.

С ЭКЗАМЕНОМ...

Выделение специальных мест не освобождает от экзаменов вообще. В указе написано, что вузы оставят собственные вступительные «испытания». То есть, детям надо будет все же доказать свою готовность учиться. Условно говоря: на актерский факультет не возьмут абитуриента, который совершенно не подходит. Но конкурс будет только внутри выделенной квоты — то есть, детям военных, в любом случае, будет проще поступить. Баллы ЕГЭ не учитываются.

Дети погибших участников спецоперации освобождаются от вступительных экзаменов. Но у вузов остается право оставить дополнительные творческие или профессиональные испытания. Та же логика, что и с будущими актерами. Другой пример: медицинский институт может устроить проверку по биологии, потому что без этого врачом не стать никак.

В указе этого нет, но можно сказать, что детей погибших приравняли к победителям олимпиад. Те тоже поступают в первую очередь без экзамена. И им тоже надо пройти дописпытание — только вместо «самостоятельных проверок вузов» обычные олимпиадники приносят результаты ЕГЭ.

...И БЕЗ

Совсем без экзаменов можно поступить в федеральные общеобразовательные учреждения со специальными названиями: «президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский военный корпус», «казачий кадетский корпус».

Это могут быть, как школы, так и начальное профессиональное образование.

РЕПЕТИТОРЫ ЗА ГОССЧЕТ

Губернаторам отдельно «рекомендовано» оплатить подготовительные курсы для детей сражавшихся на Донбассе.