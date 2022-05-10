Глава МИД Украины Кулеба назвал "обманом" неполучение Украиной статуса кандидата в ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS

Тут это, зрада подкралась незаметно. Снова. К нашим юго-западным соседям. Буквально на днях вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что осталось терпеть всего-то чуть более месяца до достижения заветной цели, и Украина уже в июне 2022 года получит статус кандидата в члены Евросоюза.

Вроде бы ее поддержала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая когда-то была неплохим гинеколом.

- С нетерпением жду получения ответов на опросник о членстве ЕС. Еврокомиссия будет стремиться представить свое мнение в июне, - заявила она. Урсула даже изменить нормы функционирования Евросоюза, в частности, исключить обязательность консесуса (единогласного голосования) при принятии важных решений в ЕС. Принятие решений простым (или квалифицированным) большинством, конечно, может пригодиться при введении шестого пакета санкций против России и при включении Украины в состав ЕС даже на правах кандидата, но ведь для изменения этой важнейшей нормы обязательно потребуется единогласное голосование "за" него.

И что с того, что та же Турция в статусе кандидата в члены пребывала лет 40 или 50 с хвостиком, пока ей не надоела эта морковка, подвешенная на палочке перед мордой ослика. Но, оказалось, что время для ликования по поводу достижения цели еще не пришло. Более того, оно отодвигается в неопределенное будущее.

Эммануэль Макрон, наверное, еще не отошедший от празднования по поводу своего переизбрания президентом Франции на второй срок, развеял в пух и прах надежды Киева.

- Мы все прекрасно понимаем, что процесс присоединения Украины к ЕС займет годы - а по правде говоря, возможно, и несколько десятилетий. Такова реальность. – опустил он украинцев-заевропейцев с небес на землю.

И если бы только он. Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон поддержал своего президента и объяснил, что было бы обманом обещать Украине быстрое вступление в Евросоюз. В общем, лучше горькая правда, чем сладкая ложь, что бы по этому поводу ни думали в Киеве, который обмануть не трудно, раз он сам "обманываться рад".

Украинские власти явно не ожидали такого холодного и отрезвляющего душа. Главный по международным делам министр иностранных дел Украины со смешной хуторской фамилией Кулеба даже не сразу нашелся, что сказать.

- Если мы не получим статус кандидата на вступление в ЕС, то это означает только одно — Европа пытается нас обмануть. И мы не собираемся это проглатывать, - только и смог он выдавить из себя.

И вот интересно, а что Киев в таком случае предпримет в ответ? Откажется от европейских денег? Никогда. Повернет назад поступающие ему из Европы вооружения? Ни за что? Срочно отзовет назад всех украинских гастарбайтеров и беженцев из Европы? разве что в кошмарном сне.

А что он тогда сделает? Загадка.

Дмитро Кулеба, вы там у себя точно не будете это глотать? Или все же сглотнете?