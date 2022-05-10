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Политика10 мая 2022 9:35

Мы не топчемся на Украине, а перемалываем НАТО

Тем, кто считает продвижение российских войск слишком медленным, пора понять — с чем мы на самом деле столкнулись
Александр КОЦ
Александр КОЦ
Уничтоженная российскими войсками колонна противника под городом Изюм, Харьковская область.

Уничтоженная российскими войсками колонна противника под городом Изюм, Харьковская область.

Фото: Александр КОЦ

Часто слышу странные претензии к российским Вооруженным Силам. Почему, дескать, вторая армия мира не может справиться со второсортной украинской военной машиной. Ее же можно было разбить одним кавалерийским наскоком, лихо размахивая шашкой над головой. В 2014 году же вчерашние шахтеры гнали ВСУ по донецким степям. А мы до сих пор не вышли на административную границу бывшей Донецкой области.

Давайте по пунктам. Во-первых, украинская армия уже совсем не та, что в 2014-м. Все эти 8 лет она получала боевой опыт в Донбассе – через войну там по несколько раз прошли почти все подразделения ВСУ. На Украине под видом тренировочных центров были развернуты более десятка объектов НАТО. На них британские, американские, канадские, польские и прочие инструкторы проводили обучение украинцев с прицелом на войну с Россией. И там же разворачивали инфраструктуру НАТО, в первую очередь – разведывательную.

Параллельно Украину накачивали современными вооружениями. Это и пресловутые противотанковые «Джавелины» и NLAW, которые в местах боев сейчас горками валяются по лесополосам и дворам, так и ударные беспилотники вроде «Байрактаров», и системы радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, связи…

С началом боев на Украинву потянулись «дикие гуси» со всего мира. И среди них было полно бывших кадровых военных НАТО. И, давайте без иллюзий, центры принятия решений со стороны Украины сегодня не в Киеве, а в Лондоне и Вашингтоне.

Наивно полагать, что Россия воюет против Украины. Москве противостоит вся инфраструктура НАТО, которую альянс только может пропихнуть на украинскую территорию. В том числе и тяжелые вооружения, уже доставлены в зону боев. Под Изюмом отмечено применение британских ракет, американских гаубиц М777, способных бить на большие расстояния высокоточным боеприпасом «Эскалибур», барражирующие боеприпасы «Свичблейд» производства США…

К услугам ВСУ – спутниковая группировка блока и разведданные, которые Киеву передают американцы. Я не уверен, что за пультами высокотехнологичных систем РЭБ и контрбатарейной борьбы сидят люди, владеющие мовой или хотя бы русским языком. В конце концов у Украины – еще и неисчерпаемый человеческий ресурс – у них уже объявлена четвертая волна мобилизации.

Мы столкнулись с подготовленным и хорошо оснащенным противником, за которым стоит вся гибридная сила НАТО (не только военная, но и экономическая, и пропагандистская). И если бы мы не ударили первыми, то эта армада, с которой сейчас бодается наша армия, пошла бы и на Донецк, и на Крым. Бои были бы на нашей территории. Режиссеров этой несостоявшейся войны сейчас, конечно, раздражает то, что Москва сорвала эти планы.

И они готовы воевать с Россией – до последнего украинца. Это не фигура речи, это реальность.

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