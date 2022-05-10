Мы не топчемся на Украине, а перемалываем НАТО

Уничтоженная российскими войсками колонна противника под городом Изюм, Харьковская область. Фото: Александр КОЦ

Часто слышу странные претензии к российским Вооруженным Силам. Почему, дескать, вторая армия мира не может справиться со второсортной украинской военной машиной. Ее же можно было разбить одним кавалерийским наскоком, лихо размахивая шашкой над головой. В 2014 году же вчерашние шахтеры гнали ВСУ по донецким степям. А мы до сих пор не вышли на административную границу бывшей Донецкой области.

Давайте по пунктам. Во-первых, украинская армия уже совсем не та, что в 2014-м. Все эти 8 лет она получала боевой опыт в Донбассе – через войну там по несколько раз прошли почти все подразделения ВСУ. На Украине под видом тренировочных центров были развернуты более десятка объектов НАТО. На них британские, американские, канадские, польские и прочие инструкторы проводили обучение украинцев с прицелом на войну с Россией. И там же разворачивали инфраструктуру НАТО, в первую очередь – разведывательную.

Параллельно Украину накачивали современными вооружениями. Это и пресловутые противотанковые «Джавелины» и NLAW, которые в местах боев сейчас горками валяются по лесополосам и дворам, так и ударные беспилотники вроде «Байрактаров», и системы радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, связи…

С началом боев на Украинву потянулись «дикие гуси» со всего мира. И среди них было полно бывших кадровых военных НАТО. И, давайте без иллюзий, центры принятия решений со стороны Украины сегодня не в Киеве, а в Лондоне и Вашингтоне.

Наивно полагать, что Россия воюет против Украины. Москве противостоит вся инфраструктура НАТО, которую альянс только может пропихнуть на украинскую территорию. В том числе и тяжелые вооружения, уже доставлены в зону боев. Под Изюмом отмечено применение британских ракет, американских гаубиц М777, способных бить на большие расстояния высокоточным боеприпасом «Эскалибур», барражирующие боеприпасы «Свичблейд» производства США…

К услугам ВСУ – спутниковая группировка блока и разведданные, которые Киеву передают американцы. Я не уверен, что за пультами высокотехнологичных систем РЭБ и контрбатарейной борьбы сидят люди, владеющие мовой или хотя бы русским языком. В конце концов у Украины – еще и неисчерпаемый человеческий ресурс – у них уже объявлена четвертая волна мобилизации.

Мы столкнулись с подготовленным и хорошо оснащенным противником, за которым стоит вся гибридная сила НАТО (не только военная, но и экономическая, и пропагандистская). И если бы мы не ударили первыми, то эта армада, с которой сейчас бодается наша армия, пошла бы и на Донецк, и на Крым. Бои были бы на нашей территории. Режиссеров этой несостоявшейся войны сейчас, конечно, раздражает то, что Москва сорвала эти планы.

И они готовы воевать с Россией – до последнего украинца. Это не фигура речи, это реальность.

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