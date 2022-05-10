Стало известно, как долго будет закрыта IKEA в России

В компании ИКЕА объявили, что не собираются открывать магазины в России до августа. Фото: Иван МАКЕЕВ

Начнем с главного: слухи о полном уходе IKEA из России – пока только слухи. Но открывать свои магазины в России шведская мебельная компания пока не планирует.

Напомним, в первых числах марта IKEA объявила, что закроет все свои 17 магазинов в России и приостановит поставки в нашу страну до 31 мая. В компании это объяснили санкциями и сложностями с логистикой. При этом компания обещала платить зарплату всем своим 15 000 сотрудников в нашей стране. Шведские мебельщики, как и многие другие иностранные компании, надеялись, что спецоперация скоро закончится и поставки в Россию нормализуются. Но уже середина мая, и ситуация пока не меняется.

ИКЕА закрыла свои магазины в России в начале марта. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мы решили продлить (приостановку работы в России. – Ред.) до шести месяцев, - сказал в интервью Reuters Толга Онку, руководитель розничного отдела компании Ingka Group, которая управляет магазинами IKEA в России и многих других странах.

Топ-менеджер добавил, что и зарплаты сотрудникам тоже будут платить до августа включительно. Что будет дальше, пока непонятно:

- Мы будем следить, анализировать, наблюдать за происходящим и принимать решения о том, как нам двигаться дальше, - расплывчато ответил на вопрос о будущем IKEA в России Толга Онку. И отказался комментировать слухи об уходе бренда из нашей страны.

К слову, помимо магазинов IKEA компании Ingka Group в России принадлежат три мебельных завода. На них работают 2500 человек. Эти предприятия также закрылись и их сотрудники тоже будут получать зарплаты до августа.