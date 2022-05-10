В Молдавии вышедших в День Победы с Георгиевской ленточкой начали штрафовать

По официальным данным полиции, 9 мая в праздничных шествиях в Молдове приняли участие около 40 тысяч человек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Молдавии Майя Санду вдруг так же неожиданно выздоровела 10-го мая, как не менее неожиданно заболела 9-го числа. Из-за этой якобы своей болезни она пропустила все мероприятия в День Победы, но тут вдруг в Кишиневе нарисовался Генсек ООН Антониу Гуттереш, и президенту Молдавии пришлось закрывать больничный. Больному человеку больничный просто так не закроют, значит, Майя Санду здорова. Но только физически.

Потому что с ментальным здоровьем и с душевным у нее, как и у ее команды, явные проблемы. Буквально вчера десятки тысяч людей (даже по официальным данным полиции их было около 40 тысяч человек) прошли шествиями "Бессмертного полка" по республике почти во всех городах, а сегодня полиция Молдавии уже рапортует – "выявлены 103 человека, в отношении которых составлены протоколы о правонарушении (посмевшие надеть Георгиевскую ленту - прим. авт.). Кроме того, идет проверка и установление личности еще 36 человек. 10 депутатам выписали протоколы. Среди оштрафованных есть и депутаты Народного Собрания Гагаузии, принявшие накануне законы, позволяющие ношение Георгиевских лент на территории АТО Гагаузия)".

В перечисленные явно попал и почетный председатель Партии социалистов Молдавии, экс-президент республики Игорь Додон, который 9-го мая шел во главе колонны "Бессмертного полка" открыто и гордо с Георгиевской ленточкой на лацкане пиджака.

Шествие Дня Победы в Кишиневе, 9 мая 2022 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Я пришел на Марш Победы вместе со своей семьей. Мы всегда так делали в этот день, по крайней мере с 2012 года, и так будем делать дальше. Для нас День Победы – это святой праздник. Все попытки нынешнего руководства Молдовы и президента Майи Санду переписать историю – обречены на провал. Они это делают от безысходности, от того, что не знают, как решать экономические и социальные проблемы. А для большинства народа Молдовы День Победы – это праздник, мы потомки победителей, - заявил Додон и пообещал грядущие судебные разбирательства по поводу выписанных за ленточку штрафов, запрета на ее ношение и ущемление прав граждан республики. По его словам, юристы, которые будут задействованы, дойдут и до ЕСПЧ, если это потребуется.

Молодая европейская власть Республики Молдова сделала свой выбор. Понравится ли он ее народу? А пока она идет по пути стран Балтии, в которой власть успешно противопоставляет себя, по крайней мере, части народа.

Это кажется удивительным, но в столице Эстонии вчера памятник, прозванный Бронзовым солдатом, перемещенный несколько лет назад из центра Таллина на какие-то задворки на военном мемориальном кладбище, буквально утопал в цветах.

В Таллине перекрыли все автомобильные подъезды к кладбищу, само его перегородили заборами, запретили Георгиевские ленты, в большинстве эстонских цветочных магазинов вдруг перестали продавать гвоздики, но люди шли и шли к Бронзовому солдату и оставляли цветы. И не просто цветы, а те самые гвоздики, которые было не достать.

Утопал в цветах и мемориал павшим советским солдатам в Риге. В столице Латвии люди тоже шли к нему с цветами нескончаемым потоком. Но власти Риги решили не терпеть такого открытого "беззакония" и под покровом ночи перед рассветом убрали все цветы. Их было настолько много, что городским властям пришлось задействовать даже бульдозер, чтобы сгрести и выбросить в мире.

Цветы у монумента Победы в Риге. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Позднее цветы убрали при помощи трактора. Фото: СОЦСЕТИ

Посольство России отреагировало на эту вакханалию латвийского варварства отдельным заявлением:

- Возмущены беспредельным хамством Рижской Думы. На рассвете свежие цветы сгребли трактором, как старый мусор. Испугались, что будет виден масштаб памяти и благодарности рижан воинам-освободителям. А ведь многие купили эти цветы на последние деньги, долго несли их в руках по улицам латвийской столицы, так как парковка и проезды рядом с памятником были перекрыты…

Отреагировали на него и сами рижане. И совсем не так, как ожидали в мэрии латвийской столицы. Рижане вновь пошли к памятнику с новыми букетами цветов. И сейчас их там уже снова много.

В отличие от тех, кто сейчас в этих странах находится у власти, народы от своей истории отказываться не намерены. И потуги властей выглядят как-то по-особому жалко.

Бояться цветов и ленточек – это до какой же степени надо дрожать от страха …

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