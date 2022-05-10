Простреленный портрет Мэрилин Монро был продан за рекордные $195 млн

Работа Энди Уорхола Shot Sage Blue Marilyn была продана на аукционе за рекордные $195 млн. Фото: REUTERS

Портрет Мэрилин Монро Shot Sage Blue Marilyn работы Энди Уорхола была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные $195 млн. Это самое дорогое произведение американского художника и самая дорогая картина XX века. Но далеко не единственное изображение Мэрилин Монро в творчестве Уорхола. Их у него десятки (по некоторым данным сотни), и почти все на один и тот же сюжет: Уорхол взял за основу рекламный плакат к фильму «Ниагара», который вышел на экраны в 1953 году.

Самая знаменитая актриса всех времен и народов, икона поп-культуры была главной музой американского классика поп-арта. Зацикленность Уорхола на изображении кинозвезды была фантастической. Он создал сотни вариаций одного и того же портрета. И самое удивительное: все работы продаются на аукционах за бешеные деньги.

Впервые Уорхол начал печатать картины с изображением Мэрилин Монро сразу после ее смерти в августе 1962 года.

«Золотая Мэрилин» стала первой работой Уорхола. Он использовал на холсте переливающееся золото, в центре с помощью довольно трудоемкой техники шелкографии изобразил лицо звезды Голливуда. «Золотую Мэрилин» купил архитектор Филипп Джонсон в 1964 году за 2000 долларов. Сейчас эта работа хранится в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

Осень 1962 года Энди Уорхол создал полотно из пятидесяти портретов кинозвезды, которые собрал в одном коллаже. Половина этих изображений раскрашена в яркие цвета. А вторая окрашена бледно, неравномерно. Так Уорхол хотел показать, как культ американских звезд меняется со временем. “Диптих Мэрилин” - один из самых известных полотен в стиле поп-арт.

Портрет Shot Sage Blue Marilyn, который на днях продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке , - часть серии «Застреленная Мэрилин». Эта серия состоит из пяти картин с одним и тем же изображением (всё тот же плакат для «Ниагары»), но с разными цветовыми схемами.

Своё название серия получила после инцидента, связанного с художницей Дороти Подбер. Она была помощницей в галерее Нонагон на Манхэттене, где демонстрировала свои работы юная Йоко Оно. В 1964 году Энди Уорхол собирался выпустить очередную новую серию работ с Мэрилин. Это были одинаковые изображения с разным цветовым фоном: красным, оранжевым, голубым, синим и бирюзовым. Уорхол хранил работы в своей студии на 47-й Ист-стрит в Манхэттене. Куда и заявилась Дороти Подбер. Она попросила показать новую серию. И спросила, может ли работы «заснять». Художник согласился, думая, что Подбер сфотографирует их (игра слов: по-английски глаголы «снять» и «стрелять» звучат одинаково — «shoot»). Но вместо фотоаппарата Подбер неожиданно вытащила из дамской сумочки револьвер и снайперски выстрелила Мэрилин в лоб.

Идеальный выстрел пробил дыры в четырех изображениях актрисы. Лишь «Бирюзовая Мэрилин» осталась невредимой. После этого инцидента Уорхол назвал всю серию «Застреленные Мэрилин». Несмотря на пережитой шок, он с выгодой использовал инцидент, как рекламу для продвижения своих работ. Он закрасил пулевые отверстия, сохранив на полотнах след от выстрела. После этого он продал работы вдвое дороже, переименовав их в «Застреленные Мерлин». Все портреты с «запахом пороха» находятся в руках частных коллекционеров. На протяжении десятка лет ценовой рекорд держала шелкография «Оранжевая Мэрилин», которую продали на Sotheby’s в 1998 году за $17,3 миллиона. «Бирюзовая Мэрилин», единственная уцелевшая от выстрела работа, была приобретена в 2007 году за $80 миллионов.

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