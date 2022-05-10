Эксперты: дефицит витаминов есть у более 80% россиян

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С 11 по 13 мая в Гостином дворе проходит Всероссийский форум «Здоровье нации». В первый же день состоится экспертная сессия «Витаминизация населения России – путь к активному долголетию». Специалисты обсудят, как с помощью обогащенных продуктов и витаминных добавок можно избежать распространения многих заболеваний и увеличить продолжительность жизни.

В преддверии форума мы поговорили с Наталией Жилинской, кандидатом биологических наук, заведующей лабораторией витаминов и минеральных веществ Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии.

МОЖНО ЛИ УВИДЕТЬ НЕХВАТКУ ВИТАМИНОВ

Как рассказывают эксперты, за последние 10–15 лет питаться россияне стали лучше. И если дефицит витаминов теперь наблюдается редко, то вот с микронутриентами (калий, кальций и т. п.) пока еще есть проблемы. Примерно четверть россиян по-прежнему не включают нужное количество фруктов и овощей в рацион и злоупотребляют колбасными изделиями, выпечкой на маргарине, что приводит к росту содержания жира в рационе.

- Можно ли определить недостаток витаминов на глаз? Или какие анализы необходимо сдать, чтобы определить, что потребление витаминов недостаточное?

- Длительное недостаточное поступление тех или иных витаминов в организм приводит к развитию различных заболеваний. Но на ранней стадии о недостатке говорят некоторые симптомы: например, при дефиците витамина А может нарушится темновая адаптация зрения, а дефицит витамина С приводит к ломкости кровеносных капилляров, кровоточивости десен. Все эти признаки субъективны и не позволяют определить глубину и тяжесть витаминной недостаточности.

Есть два основных подхода по оценке обеспеченности организма витаминами: первый - получение данных о количестве витаминов, получаемых в пищей (расчетные методы), второй - оценка «насыщения» организма витаминами (лабораторные методы). Наиболее объективными является оценка биохимических показателей обеспеченности витаминов. Для этого в больнице или лаборатории необходимо сдать анализы на определение концентрации витамина или его метаболит, например, в крови.

- Есть ли какие-то лайфхаки, правила витаминизации?

- Есть два основных пути повышения уровня обеспеченности организма витаминами и минеральными веществами. Первый путь - это регулярное, по возможности ежедневное, потребление обогащенной продукции. Такая продукция содержит в основном от 15% до 50% от среднесуточного уровня потребления. Второй путь – потребление специализированной пищевой продукции, в частности, БАД к пище. Витаминно-минеральные комплексы можно условно разделить на несколько групп: содержащие 30-50% от нормы физиологических потребностей витаминов и минеральных веществ, которые можно принимать в течение всего года; содержащие 100-150% - для регулярного приема в течении нескольких месяцев, после которого необходимо делать перерыв 1-2 месяца; содержащие 200-300%, которые подходят для восполнения дефицита витаминов и минеральных веществ в течение короткого периода времени до 2 месяцев.

КАКИЕ ВИТАМИНЫ НУЖНЫ ДЛЯ СПОРТА

- Если человек решил заняться спортом, нужно ли ему принимать какие-то дополнительные витамины?

- Тем, кто проводит много времени на тренировках, требуется большее количество витаминов, связанных с энергетическим обменом. Есть ряд витаминов группы B (тиамин, рибофлавин, ниацин), которые напрямую связаны с энергозатратами человека. Если говорить про другие витамины, то они не зависимы от физической активности. Поэтому смысла принимать их в дозировке выше той, которая усваивается организмом, нет.

Заведующая лабораторией витаминов и минеральных веществ Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Наталья Жилинская.

ВСЕ БОЛЬШЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБОГАЩЕНИЯ ВИТАМИНАМИ

- Какие основные инновации, на Ваш взгляд, самые интересные?

- В настоящее время разрабатывается большое количество инновационных технологий, направленных на повышение пищевой плотности продукции, например, повышающие сохранность ингредиентов, дополнительно вводимых в продукты. Так учеными ФИЦ питания и биотехнологии проводятся научные изыскания по получению олеогелей, содержащих жирорастворимые витамины. Включение в состав гелей витаминов D3 и К2, дефицит которых является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, позволит создавать пищевые продукты, обладающие эффективным профилактическим действием и улучшить сохранность нутриентов. Разработка новых технологий позволяет существенно расширить ассортимент обогащенной и специализированной пищевой продукции. Если 20 лет назад на полках магазинов была только фортифицированные (обогащенные витаминами и минералами — прим. Ред) мука и молоко, то сейчас реализуются обогащенные продукты переработки мяса (колбаса, сосиски) и молока (творог, сыр, мороженое), кондитерские и хлебобулочные изделия. Также последние годы активно развивается направление биофортификации, когда изначально получается сельскохозяйственное сырье, уже обогащенное нутриентами, и постоянно расширяется ассортимент данной продукции.

КСТАТИ

Три дня эксперты будут рассказывать о правильном питании

Три дня, с 11 по 13 мая в Гостином дворе будет проходить Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России». Соорганизаторы форума Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» и Министерство здравоохранения Российской Федерации.

На выставке «Здоровье питание» специалисты Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи (ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии») ответят на все вопросы. Например:

1. Как питаться во время тренировок.

Для этого в «Кабинете спортивного питания» вы сможете определить свой анаэробный порог и получить оценку уровня энерготрат в покое и при нагрузках, рекомендации специалистов о том, как правильно выстроить питание во время тренировок.

2. Как скорректировать свой рацион в зависимости от телосложения.

Об этом расскажут в «Кабинете здорового питания». Там вы получите исчерпывающую информацию о своем пищевом статусе, количестве жировой и мышечной массы, плотности костной ткани и рекомендации опытного врача диетолога при необходимости коррекции рациона.

Чтобы попасть на выставку, необходимо пройти регистрацию.