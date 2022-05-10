Эксперт назвала продукты, которые помогают лечить пищевую аллергию

Лидер среди продуктов, вызывающих пищевую аллергию - орехи. На первом месте среди них арахис. Фото: Shutterstock

Недавно «Комсомолка» рассказала о жутком случае: 13-летний подросток умер в школе от анафилактического шока. Причиной стала тяжелая аллергическая реакция на сыр. Повышенная чувствительность организма к тем или иным продуктам питания - пищевая аллергия - все чаще встречается в современном мире. Почему так происходит? Из-за чего полезные питательные вещества вдруг начинают вызывать мучительные реакции и даже приводят к смерти? Как снизить риск развития пищевой аллергии и что делать, если она уже терзает по полной программе? Ответы на эти вопросы мы нашли в книге одного из ведущих мировых экспертов по пищевой аллергии, доктора медицинских наук Кари Надё «У меня на это аллергия. Первая научно доказанная программа против пищевой аллергии». Это издание в прошлом году стало победителем премии «Здравомыслие», учрежденной телеканалом «Доктор».

ДЕТЕЙ-АЛЛЕРГИКОВ СТАЛО НА МИЛЛИОН БОЛЬШЕ

«Ситуация с распространением пищевой аллергии в мировом масштабе выглядит следующим образом: менее чем за 15 лет аллергичных детей стало на один миллион больше», - пишет доктор Надё. Самое популярное обоснование пищевой аллергии - «гигиеническая гипотеза». Начищая дома до блеска и изолируя себя от естественной грязи, мы снижаем нагрузку на иммунитет. И в дальнейшем он может начать слишком бурно реагировать на безобидные и даже полезные питательные вещества.

Однако на самом деле «гигиеническая гипотеза» изрядно переоценена, она частично объясняет причины эпидемии аллергии, отмечает автор книги.

- Сама по себе гигиена — это не проблема. Изменение образа жизни — без животных, без грязи, с обилием антибиотиков и рационом, лишенным растительной пищи, — вот главная причина оскудения микробиома (то есть сообщества бактерий, которые живут внутри нашего организма. - Ред.). А ведь кишечная микрофлора не только воздействует на весь организм человека и определяет общее здоровье, но и влияет на наличие или отсутствие пищевой аллергии.

Вот вам и ответ. Исходя из последних научных данных, развитие пищевой аллергии во многом зависит от микробиома нашего кишечника.

ВРЕДНЫЙ МИФ О ПИТАНИИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Идея о том, что питание в период беременности может спровоцировать у ребенка пищевую аллергию, крепко засела в общественном сознании, сетует доктор Надё. И опровергает вредный миф:

- Можно смело утверждать, что употребление любых продуктов во время беременности, в том числе аллергенов, положительно влияет на толерантность к еде, вызывающей аллергию, у будущего малыша.

Иными словами, если у будущей мамы самой нет аллергии на какие-либо продукты, то специально воздерживаться от потенциальных аллергенов не просто бесполезно, а даже вредно. Разнообразие в питании очень важно, не нужно ни от чего отказываться, кроме, конечно, вредных для здоровья продуктов, таких как газировка, конфеты, чипсы и прочее, пишет Кари Надё.

ЗАСИЛЬЕ КОНСЕРВАНТОВ ГУБИТ НАС?

Правда ли, что пищевая аллергия набирает обороты из-за искусственных компонентов в современных продуктах: консервантов, красителей, ароматизаторов и прочих добавок?

- Безусловно, обилие промышленной пищи, повальное использование антибиотиков и пестицидов – это все огромные риски для здоровья. Но иногда аллергены прячутся там, где их меньше всего ожидаешь: желатин, пектин, эмульгаторы, зубные пасты, растительные чистящие средства и масла – эти, казалось бы, безвредные продукты также могут содержать аллергены, - предупреждает эксперт.

КОНКРЕТНО

Топ-3 аллергенов

- Лидер среди продуктов, вызывающих пищевую аллергию - орехи. На первом месте среди них арахис. Но также аллергенами могут быть миндаль, фундук, грецкие орехи, фисташки и т. д.

- Еще один распространенный аллерген — молоко.

- Также за последние годы отмечается рост случаев аллергии на другие популярные раздражители — яйца, рыбу и морепродукты, отмечает автор книги «У меня на это аллергия...»

СВЯЗАНЫ ЛИ ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ И ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА D

Как ни странно на первый взгляд, но - да, связаны.

- Дефицит витамина D — еще один потенциальный фактор риска развития пищевой аллергии. Есть данные, что прием витамина D во время беременности способствует снижению риска аллергических реакции у детей , - поясняет Кари Надё.

Исследования показали также, что вероятность развития пищевой аллергии зависит от времени года, когда родился ребенок. И здесь снова на первый план выходит витамин D. У детей , родившихся летом (когда выработка витамина под воздействием солнца наиболее активна), риск аллергии в разы ниже, чем у тех, кто празднует день рождения в другое время года, отмечает доктор Надё.

ПРОДУКТЫ ПРОТИВ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ - ТАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ?

Да! Запоминайте:

- Кисломолочные и ферментированные продукты являются основными источниками пробиотиков, которые благоприятно воздействуют на микрофлору кишечника, - радует эксперт.

А полноценный кишечный микробиом, как мы помним, снижает риски развития (или усиления) пищевой аллергии.

- Научно доказано, что пробиотики помогают в лечении экземы, что, в свою очередь, может способствовать предотвращению пищевой аллергии, - продолжает автор книги. - Однако при подозрении на аллергию на молоко вы должны знать, что в некоторых таких добавках (если вы планируете покупать препараты-пробиотики в аптеке. - Ред.) содержатся молочные белки.

От редакции: к ферментированным продуктам относятся квашеная капуста, моченые яблоки, малосольные огурцы и другие овощи, капуста кимчи, тофу.

МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ АЛЛЕРГИКА

- Самый распространенный и эффективный метод лечения пищевой аллергии – это иммуннотерапия (ИТ), - поясняет доктор Надё. - Иммунную систему можно «переобучить» таким образом, чтобы она перестала выделять специфические антитела против пищевого белка. Хочешь избавиться от аллергии — введи аллерген в свою жизнь. Но только под присмотром врача!

Еще одно интригующее изобретение ученых – вакцина от пищевой аллергии.

«Пациенты получают инъекцию молекул ДНК, кодирующих конкретный пищевой белок», - рассказывает эксперт. Эффект - как и от ИТ: прекращение аллергических реакций на тот или иной продукт.

От редакции: в России сейчас разрабатывается вакцина от сезонной аллергии (поллиноза). Ее клинические исследования в ближайшее время планирует начать Институт иммунологии ФМБА РФ. Если испытания пройдут успешно, в дальнейшем ученые могут перейти к разработке вакцины и от пищевой аллергии, предполагают специалисты.

В ТЕМУ

В чем разница между пищевой аллергией и непереносимостью продуктов

- Пищевая непереносимость — намного более частое явление, чем пищевая аллергия, - поясняет Кари Надё. - Многие из нас испытывают дискомфорт после употребления некоторых продуктов. Однако эта реакция не несет угрозы для здоровья и жизни человека. Пищевая непереносимость не является иммунным нарушением. Все, что мы имеем, — это вздутие, метеоризм и расстройство пищеварения. Проявления довольно неприятные, но они быстро проходят и не затрагивают другие органы.

Аллергия – это ответ иммунной системы организма на продукт питания. И сопровождается она сыпью, кожным зудом, слезотечением, заложенностью носа, кашлем, низким артериальным давлением. Людям, страдающим аллергией, важно быть всегда начеку, чтобы не переборщить с аллергеном. Так как это может вызвать анафилактическую реакцию, которая чревата опасными последствиями вплоть до летального исхода.

Сегодня в арсенале врачей есть экспресс-тесты, которые позволяют быстро определить, что у человека: пищевая непереносимость или аллергия.

КСТАТИ

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