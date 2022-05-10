Выплаты на детей от 8 до 16 лет начнутся с 11 мая: Как получить новое пособие и сколько денег заплатят

Размер выплат будет рассчитываться для каждой семьи индивидуально. Фото: Shutterstock

Сразу после майских праздников россиянам начнут приходить новые детские выплаты. Это пособие полагается малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. То есть тем семьям, в которых доход на каждого человека ниже прожиточного минимума в регионе. Средний прожиточный минимум в России на сегодня - 12 654 рубля. Но в каждом конкретном крае или области он свой. Самый маленький – в Липецкой области (10 503 рубля), самый большой – на Чукотке (28 851 рубль).

Напомним, заявления на это пособия начали принимать с 26 апреля. Его можно подать на сайте госуслуг, а также лично в МФЦ или местном отделении Пенсионного фонда.

Размер выплат рассчитывается для каждой семьи индивидуально. Он может составлять 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума для детей. В переводе на деньги это от 6 до 12 тысяч рублей в месяц. Пособие назначается сразу на 12 месяцев и приходит на карту «Мир» (ее номер также нужно указать в заявлении).

Важный момент: учитываются доходы за 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам до месяца обращения. Кроме того, за эти 12 месяцев взрослые члены семьи должны иметь хотя бы какой-то доход. А если его не было, на это должна быть уважительная причина (уход за ребенком до 3 лет, беременность и т. д.).

Правительство направит на эту выплату 505 млрд рублей. По оценкам, новое пособие получат родители 5 млн детей.