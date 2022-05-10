Десять ночей вольной любви: драма о побеге убийцы из американской тюрьмы закончилась смертью его любовницы

Cотрудница исправительного учреждения Вики Уайт помогла сбежать из тюрьмы заключенному и пропала вместе с ним.

Дерзкий побег случился 29 апреля в окружной тюрьме штата Алабама.

Утром сотрудница исправительного учреждения Вики Уайт сообщила дежурному офицеру, что должна отвезти заключенного Кейси Уайта в суд для запланированного обследования психического здоровья. А пока тот будет общаться с психиатром, сама, мол, пойдет на прием к врачу, поскольку чувствует себя неважно. Судя по записям видеокамер, вывела рецидивиста в ножных кандалах и наручниках за ворота, усадила в патрульный автомобиль…

Лишь спустя ШЕСТЬ часов, когда заключенный не вернулся в камеру, а телефон охранницы молчал, в тюрьме забили тревогу. Патрульный автомобиль обнаружили на стоянке ближайшего торгового центра. Пустой. В суд охранница зека не доставляла, у своего врача также не была.

Тюремное руководство сразу выдвинуло версию, что в автомобиле преступник взял Вики в заложницы и увез с собой. Родственные связи исчезнувших Уайтов исключались. Они просто однофамильцы.

Вики Уайт – не рядовая охранница. Офицер. Помощник директора исправительных учреждений в Центре заключения округа Лодердейл. Стаж работы в управлении исполнения наказаний Алабамы - 25 лет. 29 апреля, кстати, был последним рабочим днем Вики перед выходом на пенсию.

"Все сотрудники управления в шоке от ее исчезновения и вообще от случившегося, - заявил на первой пресс-конференции шериф округа Рик Синглтон. – Она была примерным сотрудником тюрьмы и несколько раз получала звание сотрудника года. Все ее коллеги, все сотрудники департамента шерифа, судьи - все они ее очень уважали.» По мнению шерифа, ее могли принудить или манипулировать, чтобы принять участие в побеге.

"Сделать это добровольно было бы так нехарактерно для Вики Уайт, которую мы все знаем.»

Но, как и предполагала «Комсомолка» в самом начале этой нашумевшей истории, в основе побега была банальная …любовь-морковь.

Через три дня власти выдали ордер на арест офицера. За пособничество в побеге, подделку документов. Вики обманула руководство. В тот день не планировалось никакой оценки психического здоровья рецидивиста. Как и ее визита к доктору. Мало того, в нарушение инструкции, она одна повезла Уайта в суд. Хотя опасных преступников за пределами тюрьмы всегда должны сопровождать двое охранников!

Пообщавшись с заключенными, следователи выяснили, что офицера и рецидивиста связывали «особые отношения». Сами понимаете, какие …

Кейси Уайту – 38 лет. За спиной – несколько судимостей. В 2015 г. заподозрил подругу в неверности, заявился к ней с двумя пистолетами и устроил стрельбу по-македонски (с двух рук). Подруга убежала к соседям, Кейси – за ней. Точно быть бы трем трупам, если бы не соседская собака. Она вцепилась в руку Уайта. Пока тот отбивался, застрелил пса, соседи и подруга успели сбежать через окно ванной комнаты. Примчалась полиция. Уайт, уходя от погони, со стрельбой захватывал автомобили граждан, но был, в конце концов, арестован. Получил в итоге 75 лет. Позже выяснилось, что в 2015 году Кейси зарезал 58-летнюю Конни Риджуэй. Признался, что за это ему заплатили. Женщина была важной свидетельницей в уголовном деле о финансовых обманах пожилых людей. Кому-то требовалось, чтобы она замолчала навсегда.

На момент побега за спиной у Кейси Уайта было уже несколько судимостей.

По законам штата Алабама за заказное убийство рецидивисту Уайту светила смертная казнь. Судебный процесс должен был начаться 13 июня.

Уайт уже пытался ранее совершить побег, захватив заложника. Но планы сорвались. И тогда брутальный преступник в татуировках, включая нацистский знак на руке, использовал последний шанс избежать смертной казни. Очаровал 56-летнюю блондинку Вики Уайт, которая по долгу службы имела свободный доступ ко всем заключенным. В круг ее обязанностей входила их доставка в суд.

«Особые отношения» начались еще при живом муже Вики, страдавшем болезнью Паркинсона. Он скончался в январе. «Преступник запудрил ей мозги!» - утверждает свекровь Вики.

Любовники заранее спланировали побег. Вики в середине апреля продала свой дом за 95 550 долларов. Кейси отказался от своих признаний в убийстве свидетельницы, сославшись на безумие. Это стало поводом для офицера вывезти его из тюрьмы якобы для освидетельствования психического состояния в суде. Однако, выехав за ворота, они, судя по камерам наблюдения, уже через 8 минут были на автостоянке ближайшего торгового центра. Где пересели в оранжевый внедорожник Ford Edge 2007 года, который Вики специально купила перед побегом. Вскоре полиция нашла его брошенным в другом штате.

За информацию о беглецах власти объявили награду в 20 тысяч долларов. Предупредив, однако, добропорядочных граждан, чтобы сами не пытались задержать Уайтов. Кейси был назван особо опасным преступником, готовым на все. Офицер во время побега имела с собой служебный пистолет.

На воле влюбленной паре удалось погулять всего десять дней. По всей Америке были распространены их фото. Опасаясь, что блондинка Вики перекрасится, власти разместили портрет возможной брюнетки Уайт с короткой стрижкой. В воскресенье 8 мая бдительные граждане заметили на автомойке в штате Индиана человека, очень похожего на сбежавшего рецидивиста Уайта, выходящего из пикапа Ford F-150. И сообщили судебным приставам. На следующий день полиция засекла пикап. Началась погоня. Чтобы избежать возможных жертв среди населения, полицейские протаранили автомобиль беглецов. Кейси Уайт, сидевший за рулем, получил легкие травмы и сдался стражам порядка. Его любовница сдаваться не захотела и покончила с собой. От полученной раны через несколько часов скончалась в госпитале. Никто из граждан и сотрудников правоохранительных органов не пострадал.