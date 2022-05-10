У знакомой сын ушел в наемники воевать за Украину...

Боец ВСУ возле фрагментов ракеты "Точка-У" в Харьковской области. Фото: REUTERS

У знакомой русской канадки сын ушел наемником на Украину. Сама женщина – за наших. Все годы с 2014-го принимала участие в Бессмертных полках Канады, в интернете постила за Россию. А муж – украинец. Но не бандеровских взглядов, ни разу она на него не жаловалась. И сейчас он отговаривал сына, однако...

После окончания школы парень выбрал профессией служить в армии. И я помню день, когда она сообщила мне об этом. Это было несколько лет назад. Армия в Канаде контрактная. Я вытаращила глаза: “Ты что? А если война с Россией?”

Знакомая отмахнулась. И вот это, конечно же, роковая ошибка. Думаю, она о нашем разговоре сейчас и не помнит. А я помню как ее убеждала, что не надо. Главное – из-за России, но и чтобы его не отправляли куда-нибудь в Ирак, Сирию и т.д. Несправедливые это войны.

Так вот, мать с сыном перессорились и не разговаривают с тех пор, как он отправился на Украину. Добровольцем. (Украинские дипломаты вовсю зазывали канадцев ехать воевать). Не один отправился, а с группой товарищей. И с полным ненависти к России сердцем.

Откуда взялась – непонятно. В семье паника, родители встали на дыбы, но сын остался непреклонен. Не знаю, может денег много пообещали, может стыдно было показаться трусом. Однако последние новости о его двухмесячном пребывании на Украине таковы.

Он там на пару дней приезжал к родне. Родня передала его папе, что парень “очень нервный, много курит, оружие из рук не выпускает. Предложили постель, он отказался, спал на полу, под голову пожитки, с автоматом в обнимку”.

- А если поймают, расстреляют же, - сказала еще одна знакомая матери наемника. Та ответила, что на Украине ему дали украинский паспорт и потому он будет защищен как пленный. (Скажите мне, почему родители такие наивные? Встречают по паспорту, а провожают по отсутствию прописки, по акценту и по непониманию многих слов - дети эмигрантов никогда не владеют русским языком в достаточной мере).

Потом парень сам позвонил отцу. И рассказал, что из их команды в 24 наемника трое уехали домой сразу, сказав, что это не такая война, как те, на которых они уже были – на Ближнем Востоке. Двенадцать других убиты. Осталось в живых девять человек. По приезду на Украину им не выдали никакой экипировки, пришлось покупать каски и бронежилеты за свои деньги. Денег им до сих пор тоже ни разу не заплатили, обманывают.

- Так возвращайся! – умолял отец.

- Нет, - ответил сын, - я ненавижу русских, они убивают, насилуют, обворовывают дома – уносят стиралки, микроволновки.

- Ты это своими глазами видел?

- Нет, нам украинский командир рассказывал.

Причем, парень тут же сообщает, что украинцы отправляют их, иностранцев, в самые ужасные места, в каких сами воевать не хотят.

Признался отцу, что стал курить.

Думаю, постеснялся сказать что именно. В здравом-то уме кому охота вместо прогулок у Ниагарского водопада воевать на Украине?

Стал материться. В его строгой семье это было запрещено и отец даже сейчас остановил его в телефонном разговоре.

Кстати, в Канаде по обе стороны от этой семьи живут украинцы. Они ненавидят своих “русских” соседей. Сказали, что будут их резать, убивать.

Про то, что у этих “русских” сын наемником на Украине, они не знают. Потому что отцу и матери стыдно об этом кому-то говорить.

На днях они прислали мне по интернету Георгиевскую ленту и поздравление с Днем Победы.

Вот где шекспировская-то трагедия.