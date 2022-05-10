Пять глав регионов России решили уйти в отставку

Сергей Жвачкин руководил регионом около 10 лет. И решил, что хватит Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Томской области, 65-летний Сергей Жвачкин руководил регионом около 10 лет. Назвал себя «одним из самых взрослых губернаторов» в стране. И решил, что хватит. Пора меняться.

- Оставляю пост губернатора , - написал он на сайте обладминистрации, - Закон ограничивает для губернаторов работу двумя сроками. Я привык законы соблюдать. Мою позицию подержал президент, за что я ему очень благодарен.

Синхронно с коллегой из Сибири заявил о решении оставить свой пост и глава Кировской области, 60-летний Игорь Васильев, который руководил регионом почти 5 лет.

- В связи с приближением окончания срока полномочий в должности губернатора мною принято решение оставить пост губернатора и продолжить работу на федеральном уровне, — сообщил господин Васильев.

В резонанс с предыдущими заявлениями прозвучало и известие от руководителя Рязанской области, 50-летнего Николая Любимова, стоявшего у руля немногим более пяти лет.

- Приближается срок окончания моих полномочий - напомнил он, - Принял ответственное решение — не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок. Надеюсь, в это сложное время смогу быть полезным для страны на новой должности.

И саратовский руководитель, 61-летний Валерий Радаев, возглавлявший область 10 лет, не остался в стороне от общего тренда.

- В связи с приближающейся избирательной кампанией решил не выдвигать свою кандидатуру на новый срок, - сообщил Радаев, - Планирую сосредоточиться на другом направлении работы.

Глава Марий Эл , 63-летний Александр Евстифеев оказался пятым в ряду добровольных отставников — его губернаторский стаж также был пятилетним.

Решения всех этих глав регионов поддержал руководитель страны.