Эксперт объяснил причину внезапного ухода в отставку пяти глав регионов России

Руководитель Рязанской области, 50-летний Николай Любимов, стоял у руля региона пять лет Фото: Александр ГЛУЗ

10 мая за два часа стало известно о сложении полномочий глав пяти российских регионов.

Глава Томской области, 65-летний Сергей Жвачкин руководил регионом 10 лет.

- Оставляю пост губернатора , - написал он на сайте обладминистрации, - Закон ограничивает для губернаторов работу двумя сроками. Я привык законы соблюдать. Мою позицию подержал президент, за что я ему благодарен.

О решении оставить свой пост заявили и глава Кировской области, 60-летний Игорь Васильев, правивший регионом 5 лет.

- В связи с приближением окончания срока полномочий в должности губернатора принял решение оставить этот пост и продолжить работу на федеральном уровне — сообщил господин Васильев.

Руководитель Рязанской области, 50-летний Николай Любимов, стоял у руля региона пять лет.

- Приближается срок окончания моих полномочий - напомнил он, - Принял ответственное решение — не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок. Надеюсь, в это сложное время смогу быть полезным для страны на новой должности.

Вторил коллегам и саратовский руководитель, 61-летний Валерий Радаев, руководивший областью 10 лет.

- В связи с приближающейся избирательной кампанией решил не выдвигать свою кандидатуру на новый срок, - сообщил Радаев, - Планирую сосредоточиться на другом направлении работы.

Глава Марий Эл , 63-летний Александр Евстифеев оказался пятым в ряду добровольных отставников( его стаж был пятилетним).

Решения всех руководителей регионов поддержал руководитель страны.

Вот как прокомментировал вал губернаторских отставок директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

- Пять губернаторских отставок за несколько часов — сенсация?

- Май — это весеннее окно. Начало традиционной ротации. В регионах завершились проблемы, связанные с уборкой снега, с отоплением и с прочими сезонными проблемами. На основании этого можно решать, кто справился, а кто нет. И это время за месяц до объявления начала избирательных компаний.

- Только в этом логика отставок в один день?

- Закончились майские праздники и страна входит в сезон активных политических событий. Отставки — это нормально. Сложные социально-политические процессы идут в стране. И под них подбираются кадры. Которые, по мнению федерального центра, могут достаточно эффективно управлять довольно сложными регионами.

- Этот процесс ежегодный?

- Да, не всегда это происходит так компактно. Обычно растягивают на одну-две недели. Сейчас это произошло в один день - значит, решение было принято заранее. Праздники закончились — решение обозначили. Без политеса интриг.

- Возраст имеет значение — четверо из пяти отставников от 60 и старше?

- Вопрос возраста не является основным. Были исполняющие обязанности более возрастные. Так в Дагестан был назначен немолодой Васильев, который жестко проводил федеральную политику. Не возраст, а эффективность управления — главный вопрос.

- Сейчас нет заявлений из Москвы об «утрате доверия» или чего то подобного — все подали заявления сами.

- Так это и значит, что это все согласованно с центром.

- Кто придет на смену?

- Либо молодые технократы, поработавшие в федеральных структурах и направленные в регионы, либо представители системообразующих компаний, работающих в этих субъектах. Либо крупная федеральная финансово-промышленная структура берет на себя ответственность за развитие данного региона, либо представитель федерального центра несет ответственность на должности губернатора за соответствующее распределение финансовых потоков. Каждый год число отставок — вокруг цифры пять.

ПО ТЕМЕ

Пять глав регионов России решили уйти в отставку

Главы Томской, Кировской, Рязанской и Саратовской областей, а также республики Марий Эл уходят со своих постов (подробнее)