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Звезды10 мая 2022 15:10

Работа Энди Уорхола «Простреленная серо-зеленая Мэрилин» ушла с молотка за 195 миллионов долларов

Если считать только аукционные продажи, это самая дорогая картина на планете после «Спасителя мира» Леонардо да Винчи
Денис КОРСАКОВ
Денис КОРСАКОВ
Покупателем «Мэрилин» стал знаменитый арт-дилер и галерист Ларри Гагосян

Покупателем «Мэрилин» стал знаменитый арт-дилер и галерист Ларри Гагосян

Фото: REUTERS

Наверное, надо начать с того, что, в строгом смысле слова, «Голубая Мэрилин» - не картина, а шелкография. Энди Уорхол создал в 1964 году серию таких произведений: на каждой было изображено лицо актрисы Мэрилин Монро, но цвета сильно отличались. Всего работ в серии было пять: «Красная», «Оранжевая», «Бирюзовая», «Светло-голубая» и вот эта, «Серо-зеленая» (по-английски оттенок буквально называется sage blue, «шалфеево-синий»).

Дальше произошла замечательная история. Знакомая Уорхола, Дороти Подбер, пришла к нему в студию «Фабрика», увидела пять картин и задала вопрос Can I shoot them? Известно, что по-английски to shoot одновременно значит «снимать» и «стрелять», что часто служит поводом для каламбуров. И недоразумений. Уорхол, конечно, решил, что Подбер хочет их сфотографировать, и, конечно, ответил «Да». А та натянула черные перчатки, выхватила маленький револьвер и выстрелила в Мэрилин. Шелкографии были сложены стопкой, так что пуля прошла сразу через все. Вот такие замечательные люди работали и гостили на «Фабрике».

Уорхол тогда, в 1964-м, был просто странным, слегка чокнутым авангардистом, мало кому понятным деятелем контркультуры, но с годами стал считаться виднейшим художником ХХ века. Легко проследить, как рос спрос на его работы. «Светло-голубая Мэрилин» была куплена в 1967 году за пять тысяч долларов. «Красная» - в 1994-м за 3,63 миллиона. «Оранжевая» - в 1998-м за 17,3 миллиона. «Бирюзовую» купили в 2007-м за 80 миллионов. Ну и вот, наконец: за «Серо-зеленую Мэрилин» уплатили невероятные 195 миллионов долларов. Из всех картин, проданных на аукционах, это рекорд. Впереди - только «Спаситель мира», принадлежащий кисти Леонардо да Винчи - он в 2017 году был продан за 450 миллионов.

На аукционе Christie’s распродавали собрание покойных швейцарских коллекционеров Томаса и Дорис Амманн. Покупателем «Мэрилин» стал знаменитый арт-дилер и галерист Ларри Гагосян. Оставшиеся 35 работ из коллекции не вызвали такого ажиотажа: общая сумма продаж составила 273 миллиона долларов.

КультураКультура: изобразительное искусство