Работа Энди Уорхола «Простреленная серо-зеленая Мэрилин» ушла с молотка за 195 миллионов долларов

Наверное, надо начать с того, что, в строгом смысле слова, «Голубая Мэрилин» - не картина, а шелкография. Энди Уорхол создал в 1964 году серию таких произведений: на каждой было изображено лицо актрисы Мэрилин Монро, но цвета сильно отличались. Всего работ в серии было пять: «Красная», «Оранжевая», «Бирюзовая», «Светло-голубая» и вот эта, «Серо-зеленая» (по-английски оттенок буквально называется sage blue, «шалфеево-синий»).

Дальше произошла замечательная история. Знакомая Уорхола, Дороти Подбер, пришла к нему в студию «Фабрика», увидела пять картин и задала вопрос Can I shoot them? Известно, что по-английски to shoot одновременно значит «снимать» и «стрелять», что часто служит поводом для каламбуров. И недоразумений. Уорхол, конечно, решил, что Подбер хочет их сфотографировать, и, конечно, ответил «Да». А та натянула черные перчатки, выхватила маленький револьвер и выстрелила в Мэрилин. Шелкографии были сложены стопкой, так что пуля прошла сразу через все. Вот такие замечательные люди работали и гостили на «Фабрике».

Уорхол тогда, в 1964-м, был просто странным, слегка чокнутым авангардистом, мало кому понятным деятелем контркультуры, но с годами стал считаться виднейшим художником ХХ века. Легко проследить, как рос спрос на его работы. «Светло-голубая Мэрилин» была куплена в 1967 году за пять тысяч долларов. «Красная» - в 1994-м за 3,63 миллиона. «Оранжевая» - в 1998-м за 17,3 миллиона. «Бирюзовую» купили в 2007-м за 80 миллионов. Ну и вот, наконец: за «Серо-зеленую Мэрилин» уплатили невероятные 195 миллионов долларов. Из всех картин, проданных на аукционах, это рекорд. Впереди - только «Спаситель мира», принадлежащий кисти Леонардо да Винчи - он в 2017 году был продан за 450 миллионов.

На аукционе Christie’s распродавали собрание покойных швейцарских коллекционеров Томаса и Дорис Амманн. Покупателем «Мэрилин» стал знаменитый арт-дилер и галерист Ларри Гагосян. Оставшиеся 35 работ из коллекции не вызвали такого ажиотажа: общая сумма продаж составила 273 миллиона долларов.