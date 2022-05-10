Путин призвал избегать излишнего бюрократизма при помощи пострадавшим от пожаров

Президент также напомнил про то, что пострадавшие от огня должны получать помощь максимально оперативно Фото: REUTERS

Глава государства потребовал не допустить, чтобы повторилась ситуация прошлого года, когда горящие леса стали настоящим бедствием во многих районах страны.

- У региональных властей есть все необходимые полномочия, техника, финансовые ресурсы, - обратился Путин к главам субъектов и представителям спасательных служб, - Ясно, что это вопрос сложный, стихия - она и есть стихия. Но я бы хотел услышать: средства-то выделены, вы как их используете? И что мешает сегодня своевременно реагировать на возникновение очагов пожаров?

Президент также напомнил про то, что пострадавшие от огня должны получать помощь максимально оперативно, без привычного у нас административного бюрократизма. Погорельцам — выплаты, их детям — возможность отдохнуть в летних лагерях, а тем, кто имел кредиты, ипотеки — реструктуризацию их долгов перед банками.

На совещании исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян доложил, что пожары на Урале и в Сибири уже унесли жизни 16 человек, а 18 серьезно пострадали, более 730 домов сгорели, 10 тысяч строений пожарным удалось отстоять от огня.