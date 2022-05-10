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Политика10 мая 2022 15:43

Путин призвал избегать излишнего бюрократизма при помощи пострадавшим от пожаров

Президент России провел совещание по ситуации с пожарами
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Президент также напомнил про то, что пострадавшие от огня должны получать помощь максимально оперативно

Президент также напомнил про то, что пострадавшие от огня должны получать помощь максимально оперативно

Фото: REUTERS

Глава государства потребовал не допустить, чтобы повторилась ситуация прошлого года, когда горящие леса стали настоящим бедствием во многих районах страны.

- У региональных властей есть все необходимые полномочия, техника, финансовые ресурсы, - обратился Путин к главам субъектов и представителям спасательных служб, - Ясно, что это вопрос сложный, стихия - она и есть стихия. Но я бы хотел услышать: средства-то выделены, вы как их используете? И что мешает сегодня своевременно реагировать на возникновение очагов пожаров?

Президент также напомнил про то, что пострадавшие от огня должны получать помощь максимально оперативно, без привычного у нас административного бюрократизма. Погорельцам — выплаты, их детям — возможность отдохнуть в летних лагерях, а тем, кто имел кредиты, ипотеки — реструктуризацию их долгов перед банками.

На совещании исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян доложил, что пожары на Урале и в Сибири уже унесли жизни 16 человек, а 18 серьезно пострадали, более 730 домов сгорели, 10 тысяч строений пожарным удалось отстоять от огня.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ