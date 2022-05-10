История, которая возвращает во времена молодости

Всем, кто ездил "на картошку" и испытал схожие чувства лет так тридцать-сорок назад, будет приятно поностальгировать. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В основе постановки - роман Алексея Варламова в адаптации драматурга Кристины Бабушкиной. Вместо эпиграфа можно было бы написать: всем, кто ездил "на картошку" в студенческие годы, посвящается. Писатель Алексей Варламов наверняка ездил и исследовал этот путь в деталях, когда учился на филфаке МГУ в середин 80-х. А иначе не передать то щемящее чувство, знакомое каждому студенту, оказавшемуся холодной, дождливой осенью на колхозном поле, что тебя забыли здесь навсегда. Все, кто ездил "на картошку" понимают, о чем речь.

Начало 1980-х. Семнадцатилетний Павел Непомилуев (его играет Даниил Шперлинг) приезжает в Москву. Он не просто глубокий провинциал. Он прибыл в столицу из "закрытого" города, стертого со всех карт земли. Для столицы Павел – "инопланетянин", который жил в другой реальности. Настолько не приспособленный к нормальной жизни человек мог свалиться только из закрытого города.

Он с треском проваливается на вступительных экзаменах. Он мало читает, еще меньше знает. И до престижного филфака МГУ ему как до Луны. Но по счастливому стечению обстоятельств, с помощью доброй феи в лице декана факультета с волшебным именем Муза (актриса Лариса Гребенщикова) он становится студентом Московского университета. Против правил, не по блату и не за взятку. А просто потому что, такой наивный, чистый, светлый человек своим присутствием делает мир лучше. И другие это чувствуют. Павел живет в том же мире, что и все остальные люди. Но у него особое зрение – видеть и чувствовать мир иначе, открыто, по-настоящему. Особенно на фоне циничных и аморфных москвичей. Простак, простофиля, наивный идеалист, но с чистой душой. Он одет старомодно, танцует не в такт, верит в светлое будущее и победу коммунизма. Благодаря своей наивности он способен изменить «реальность», спасти мир своей искренностью. Такому хочется помочь. И ему помогают. Даниил Шперлинг рисует этот характер очень достоверно.

Первое испытание (поступление в МГУ) он чудом прошел. Второе – поездка первокурсников "на картошку". Такая традиция. «Картошка» – это молодежная субкультура, где есть свои правила, распорядок жизни, музыка, ритмы... По замыслу авторов спектакля, это страна в миниатюре. "На картошке" в границах колхозного поля под Бородино (Можайский район МО) и деревни Настасьино происходит взросление очень правильного советского юноши, лишенного всякого цинизма.

"На картошке" Павел проходит боевое крещение: первый пьяный загул, первый секс, попытки отстоять свои убеждения, расставание с иллюзией об идеальном устройстве жизни...

В воздухе носится ветер перемен. Их приближение чувствуют не только однокурсники Павла, но и «старая гвардия» - преподаватели, вся огромная страна, внезапно сжавшаяся до размеров картофельного поля...

"Эта история возвращает меня во времена моей молодости, времена переломные, а потому необычайно интересные, когда одни все еще верили в светлое будущее и окружающую их "стабильность", другие же точно знали, что совсем скоро от привычного мира уже ничего не останется. И вот сегодня, с высоты 40 минувших лет, мне кажется важным взглянуть на то, как у людей открывались глаза, насколько легко или, напротив, мучительно они расставались со своими иллюзиями», - говорит режиссер спектакля Алексей Бородин.

Всем, кто ездил "на картошку" и испытал схожие чувства лет так тридцать-сорок назад, будет приятно поностальгировать. Посмотреть спектакль - согреть душу. Даже музыка подобрана аутентичная. Начало 80-ых, британская группа Eruption и её «One Way Tiсket», группа «Земляне» - наше всё...