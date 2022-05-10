Юлия Высоцкая сделала важное признание об Андрее Кончаловском

Юлия Высоцкая - пятая жена режиссера. Фото: EAST NEWS

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский считаются одной из самых крепких пар в российском кино. Супруги вместе 24 года. Прошли за это время немало испытаний. При этом ни разу не были замечены в скандалах. Юля всегда с трепетом говорит о муже, восхищается масштабом личности режиссера, который годится ей в отцы. Андрей Сергеевич старше супруги на 37 лет. Однако, как недавно призналась звезда фильма "Глянец", у нее с мужем есть много общего.

Юлия Высоцкая рассказала о том, как она и ее именитый супруг Андрей Кончаловский выбрали свой путь в актерскую профессию. "У нас с Андреем Сергеевичем удивительно совпало. Он решил стать режиссером после того, как посмотрел фильм Михаила Калатозова «Летят журавли». А я, посмотрев «Летят журавли», поняла, что ничего так не хотела бы в жизни, как стать артисткой - как Татьяна Самойлова", - сообщила актриса в блоге.

Несмотря на большой разрыв в поколениях и разную культурологическую среду, в которой выросли супруги, именно "Летят журавли", по словам Юлии, сыграли решающую роль для нее и Кончаловского при выборе профессии. "Мы оказались в профессии благодаря сильному эмоциональному толчку. Но, наверное, нет ничего удивительного, что искусство такой художественной силы настигает людей и из разных поколений, и из разных стран.

Напомним, Высоцкая стала пятой женой Кончаловского. Андрей Сергеевич утверждал, что большая разница в возрасте с актрисой укрепила его союз с женой. По его словам, в молодости он с легкостью рвал любовные связи и уходил в закат. Зато с годами стал совершенно другим человеком.

Что касается Высоцкой, то жена и муза мэтра отмечала, что несколько раз они оказывались на грани развода, но сумели сохранить отношения. "Мы родные, как бы это странно ни звучало. И наверное, мы это поняли очень рано, когда встретились. Мы могли бы, наверно, расстаться в какие-то моменты, могло бы что-то случиться. Эта привязанность - ее невозможно объяснить. Это какая-то невероятная связь. В последнее время я для него Пятачок. Он все время меня куда-то ведет", - откровенничала артистка.