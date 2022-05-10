Киев три дня ломал зубы об остров Змеиный

Бездумная авантюра с пиар-захватом острова Змеиный в канун Дня Победы закончилась для Украины катастрофой Фото: REUTERS

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал о планах киевского режима на остров Змеиный. Украинское командование хотело его взять к 9 мая, но не вышло. Попытки все продолжаются. Пока тщетные.

- Сегодня днем в районе острова Змеиный российскими средствами противовоздушной обороны был уничтожен еще один украинский беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». Таким образом, киевский режим за прошедшие трое суток потерял в данном районе 30 только военных беспилотных летательных аппаратов. Из них девять, - ударных «Байрактар-ТБ2», - заявил на прошедшем брифинге Игорь Конашенков.

Генерал-майор отметил, что все беспилотные аппараты были задействованы в провалившейся «пиар-акции» киевского режима по захвату острова Змеиный в канун 9 мая, Праздника Победы в Великой Отечественной войне.

Странный ход, но очевидно, что украинские националисты все еще надеются удержать свое влияние в акватории Черного моря, а Змеиный рассматривают, как плацдарм для обороны Одессы.

По словам Конашенкова, ходе «бессмысленной с военной точки зрения» попытки захвата острова киевский режим потерял в районе Змеиного три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27. Уничтожены 10 вертолетов Воздушных сил Украины. Из них в воздухе сбиты три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет поддержки Ми-24. Кроме того, задействованные в операции еще шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24 были уничтожены на земле в районе населенного пункта Арциз Одесской области. Также в море были уничтожены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с морским десантом на борту.

Для решения этой задачи украинские националисты не берегут морпехов и диверсантов-подводников, которых после бойни в Азовстали и так почти не осталось.

- Сегодня российскими военнослужащими на берегу были обнаружены еще три, прибитых с моря, тела украинских диверсантов. Сейчас на Змеином в результате провала операции Киева остаются 27 тел боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов, - предложил забрать трупы погибших военнослужащих Конашенков.

Российский генерал подчеркнул, что бездумная авантюра с пиар-захватом острова Змеиный в канун Дня Победы закончилась для Украины катастрофой и бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере четырех самолетов, десяти вертолетов, трех катеров и тридцати беспилотных летательных аппаратов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По данным Минобороны России за день на Донбассе оперативно-тактической и армейской авиацией в течение дня поражено 74 объекта в том числе два пункта управления, двадцать районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 223 района сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено три пункта управления и два склада боеприпасов.

В результате ударов уничтожены более 100 националистов, выведены из строя 19 единиц военной техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны в воздухе в районе населенного пункта Широкое Днепропетровской области сбит украинский самолет Су-25. Кроме того, в районе Новодмитровки Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районе Лисичанска, Кривого рога и Кулиновки Харьковской области.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

164 - самолета.

125 - вертолетов.

798 - беспилотных летательных аппаратов.

302 - зенитных ракетных комплексов.

2983 - танков и других боевых бронированных машин.

351 - установок реактивных систем залпового огня.

1440 - орудия полевой артиллерии и миномета.

2796 - единиц специальной военной автомобильной техники.