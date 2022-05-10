Анджелина Джоли обещала усыновить украинских сироток и пропала Фото: REUTERS

Украинский вояж Анджелины Джоли обернулся скандалом. Дело в том, что бывшая жена Брэда Питта обещала усыновить украинских детей. Однако, вероятно, передумала, и пропала.

Приезд Анджелины Джоли во Львов не обсудил только ленивый. Посещение местной кофейни, военного госпиталя, вокзала, побег в укрытие под звуки сирены и, наконец, приезд в один из детских приютов - кадры с многодетной матерью облетели весь мир. Вот только эта история закончилась не очень хорошо.

Актриса не выполнила обещание, данное украинцам. Мол, по слухам, знаменитость присмотрела себе мальчика и девочку. Звезда Голливуда изъявила желание усыновить сироток. Американские инсайдеры уверяют, что актриса общалась с представителями детского дома и передала контакты своих помощников, чтобы согласовать процедуру усыновления.

Правда, вернувшись в США, артистка пропала. Она не выходит на связь. Ее представители тоже исчезли из поля зрения общественности.

Примечательно, что в 2004 году звезда боевика "Мистер и миссис Смит" собиралась усыновить семимесячного русского мальчика Глеба из Дома ребенка. Кроха был одним из нескольких сирот, которых актриса обнимала во время двухдневной поездки в Москву. Но внезапно через некоторое время знаменитость передумала.

Напомним, у Анджелины Джоли шестеро детей, трое из которых приемные. Старшего сына Мэддокса знаменитость усыновила в 2002 году в Камбодже, малышку Захару актриса привезла в Америку в 2005 году из Эфиопии. В 2006 году у Анджелины и ее тогда еще мужа Брэда Питта родилась дочь Шайло Нувель. Через год пара взяла под опеку вьетнамского мальчика Пакса Тьена. В 2008 году Джоли во Франции родила близнецов Нокса Леона и Вивьен Маршелин.