Юрий Башмет не принял участие в акции "Бессмертный полк" и "нахлестал" зрителей по щекам

Маэстро привез на ярославскую землю "Волоколамское шоссе" - очень неожиданный и спорный музыкальный спектакль. Фотографии предоставлены Русским концертным агентством

Обычно на День Победы Юрий Башмет шествует с "Бессмертным полком" по Ярославлю, держа в руках портрет дедушки.

Однако в этом году ярославский музыкальный фестиваль прошел в усеченном формате и завершился раньше празднований.

Так что пройти по Ярославской земле Башмет не успел. Однако день Победы все-таки отметил: маэстро привез на ярославскую землю "Волоколамское шоссе" - очень неожиданный и спорный музыкальный спектакль с Евгением Мироновым в главной роли.

Анонс спектакля одновременно вызывал и ажиотаж, и недоумение. Понятное дело, все, где принимает участие Евгений Миронов, вызывает ажиотаж. Но, с другой стороны, что за странный литературный материал?

Нет, понятно, что повесть Александра Бека "Волоколамское шоссе", написанная в 1942 году по горячим следам "Битвы за Москву", слава Богу не забыта.

Но дело в том, что автором пьесы значился немец Хайнер Мюллер, очень специфический драматург из ГДР, чье имя сегодня, мягко говоря, не на слуху, по крайней мере, в нашей стране. Еще в восьмидесятые Людмила Петрушевская называла Мюллера литературным пигмеем, а творческий метод автора вызывал массу вопросов и нареканий из серии "а что, так можно было?". Мюллер занимался тем, что брал какое-нибудь хорошо известное произведение и, ничего не добавляя от себя, переписывал произведение белым стихом.

В восьмидесятые годы прошлого века такая участь постигла "Волоколамское шоссе". Повесть перевели Мюллеру на немецкий, он переписал текст белым стихом, после чего этот стих-пьесу еще раз перевели на русский.

Эдакие пассы напоминают шутливые переводы "туда-обратно", когда русский текст "Хочу дома заночую-хочу у Егорки" превращается в трагедию "Мне дома нынче сон уже не лаком, мне нынче спать у Джорджа суждено."

Был ли вообще смысл оживлять "пыльную вчерашку"?

Критики, приехавшие на ярославский фестиваль, полезли в тексты. Нагугленное выглядело жутким советским архаизмом:

"Советский строй что будет с ним тогда /Когда исчезнет наш Союз Советский", - цитировали полные фырканья эксперты и готовились к чему-то очень несовременному.

И ошиблись. Пьеса, поставленная в мастерской Брусникина в сопровождении оркестра Башмета производит невероятно сильное впечаление.

Все, где принимает участие Евгений Миронов, вызывает ажиотаж. Фотографии предоставлены Русским концертным агентством

Нахлестал зрителя по щекам

"Волоколамское шоссе" - это рефлексия советского командира. В годы войны он расстреливает дезертира, чтобы мобилизовать свой батальон. После убийства командир понимает, что произошедшее навсегда легло на его совесть: "Я ем и пью дышу и сплю ночами//В моем мозгу война не затихает..."

Задача, стоявшая перед Евгением Мироновым, оказалась не самой легкой. С действием в пьесе напряженка, зато есть один длинный монолог. Миронову пришлось расцвечивать его, выступая сразу в двух ипостасях: он и офицер, вспоминающий о былом, но он же - прямой участник происходящего.

Я ем и пью дышу и сплю ночами

В моем мозгу война не затихает

И залпы не перестают звучать

И грудь мою медали жгут огнем

Когда он говорит со мной безмолвно

И руку поднимает до виска

Он кто расстрелян по войны законам

Расстрелян по приказу моему

Расстрелян в сорок первом в октябре

Там где застал нас тот военный год

Две тыщи километров до Берлина

Сто двадцать километров от Москвы

Мюллер обожал работать с известными мифологическими сюжетами, поэтому в пьесе очевиден элемент античного театра. Вместе с Мироновым на сцене "хор", представляющий собой взвод совсем юных актеров.

Брусникинцы задают ритм действию: топают "строем" и нарочито вразнобой озвучивают тексты, создавая многоголосый эффект толпы. Постепенно по ходу пьесы эта толпа из разрозненной становится монолитной. Завершается спектакль перечислением имен погибших осенью 1941 года под Москвой в сопровождении "Адажио" Барбера.

Оркестр "Новая Россия". Фотографии предоставлены Русским концертным агентством

Заключительный эпизод с перечислением имен погибших вынимает душу и вынул бы, если бы не последнее выступление "Новой России".

Не дав опомниться зрителю, оркестр Башмета шумно перелистывает ноты и вдруг совершенно неожиданно исполняет "Праздничную увертюру" Шостаковича. Радостное завершение вызывает оторопь: происходящее равносильно дискотеке на похоронах.

Постановка была впервые показана в 2015 году и тогда музыкальное сопровождение много бранили: финал выглядел совершенно случайным, надуманным, и критики откровенно называли его безвкусным.

Однако время внесло свои коррективы 7 мая 2022 года постановка вызвала совсем другое впечатление. Вопиюще неуместный финал теперь казался необыкновенно правдивым.

- Чувствую себя так, будто меня отхлестали по щекам, - поделилась потрясением музыкальный критик Елена Алексеева.

У остальных просто не было сил говорить.

Пигмей или ошибочка вышла?

Пока идет спектакль, не устаешь удивляться тексту, который, вопреки ожиданиям, совсем не кажется архаикой и проявляет новые смыслы.

Вообще, Мюллер был редкостным хитрецом, умевшим основательно запутать всех и вся. До сих пор даже его исследователям непонятно, осуждал он советский строй или хвалил. Фанаты автора говорят об осмыслении исторической вины и феномена постпамяти, которые транслируют его пьесы. Сам драматург повторял, что он пишет для XXI века и когда-нибудь будет понят.

Возможно, сейчас это произошло, однако нельзя не заметить, что и с текстом Мюллера в мастерской Брусникина поступили примерно так же, как и с Мюллер с текстом Александра Бека. Пьеса, которая по замыслу самого автора должна была закончиться "единством человека и машины", в постановке лишилась своей третьей части, а с имеющимися двумя основательно поработали, выкинув лишнее и добавив рефренов, прибавлявших музыкальности и трагизма и закончив тем самым перечислением имен, которого не было в оригинале.

Актеры Мастерской Брусникина. Фотографии предоставлены Русским концертным агентством

Как объяснили в кулуарах, часть сокращений была сделана во благо "Актера", который не любит большие тексты (видимо, под "Актером" подразумевался Евгений Миронов, отказавшийся, впрочем, от общения с журналистами).

Нельзя сказать, что литературная переработка получилась на сто процентов удачной. Куски текста с выброшенными частями смонтировали грубо: кое-где идеальный белый стих в переводе Венгеровой и Гугнина превращается непонятно во что.

Однако в целом воздействие спектакля - это, скорее, не прозорливость Мюллера, а талант Миронова, Брусникина, Башмета, Александра Бека (чье имя несправедливо заменено именем Мюллера) и плюс еще одно доказательство закона единства и тесноты стихотворного ряда, сформулированного Юрием Тыняновым. Будучи ритмизованными, слова приходят в особое взаимодействие друг с другом и дают некий третий смысл, вследствие которого начинают означать больше, чем есть на самом деле.

Остается добавить, что в отличие от других музыкально-драматических действ в исполнении "Новой России" и актеров, "Волоколамское шоссе" показывают совсем не часто. Совершенно непонятно, когда можно будет попасть на постановку еще раз. Конечно, хотелось бы раньше, чем через семь лет, однако никаких анонсов по этому поводу, к сожалению, не было.