Украина прекращает транзит российского газа в Европу через станцию «Сохрановка» в Луганской области: Стала известна причина

Для «Газпрома» новость о прекращении транзита стала очень неприятным сюрпризом Фото: REUTERS

В 7:00 11 мая транзит российского газа через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области будет остановлен. Такое сообщение появилось вечером 10 мая на сайте оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ).

«Сообщаем о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможной дальнейшую транспортировку газа через «Сохрановку» и пограничную компрессорную станцию «Новопсков», - пишет ОГТСУ.

Что же это за форс-мажорные обстоятельства? Как пишет ОГТСУ, причина в том, что украинская сторона в данный момент не контролирует «Новопсков». Имеется в виду, что территория, на которой она находится, перешла под контроль российских войск. И работники украинской компании, согласно сообщению ОГТСУ, «не могут осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией «Новопсков» и другими активами, расположенными на этих территориях».

Для «Газпрома» новость о прекращении транзита стала очень неприятным сюрпризом. Дело в том, что «Новопсков» - важнейшая компрессорная станция, через нее идет почти треть поставок российского газа в Европу.

- «Газпром» заявляет, что не получил каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора, не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме, - приводит телеграм-канал «Газпрома» слова официального представителя компании Сергея Куприянова. - Украинские специалисты все это время спокойно работали на ГИС «Сохрановка» и КС «Новопсков» и продолжают это делать, транзит через «Сохрановку» обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет.

Напомним, несмотря на военные действия, транзит российского газа в Европу через Украину все это время шел без проблем. В конце марта глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявлял, что транзит будет продолжаться, пока это возможно. Теперь ОГТСУ предлагает свое решение проблемы: чтобы поставки в Европу продолжились, перенести мощности с «Сохрановки» на другую станцию - «Суджа», которая находится под контролем Украины. В «Газпроме» на этот счет уже заявили, что это технологически невозможно. Кроме того, в российской компании напомнили, что распределение объемов четко прописано в соглашении с украинской стороной.