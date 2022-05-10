В Харьковской области украинские националисты разыграли «бучинский» сценарий

По имеющейся достоверной информации, в Харьковской области киевским режимом проведена очередная кровавая акция по «бучинскому» сценарию Фото: REUTERS

Приходится убеждаться, что киевский режим опасен для жителей Украины. Бандеровцы из окружения Зеленского явно не осознают, что на дворе не 1943 год, и провести провокацию в век информационных технологий скрыто - задача крайне сложная.

- По имеющейся достоверной информации, в Харьковской области киевским режимом проведена очередная кровавая акция по «бучинскому» сценарию. На участке дороги между населенными пунктами Старый и Новый Салтов военнослужащие ВСУ расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами. Фото- и видеосъемку этого чудовищного преступления провели специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ, - заявил на прошедшем брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник также отметил, что из района частных домовладений в Белой Кринице Херсонской области артиллерией ВСУ было нанесено несколько ударов по позициям Вооруженных Сил России с «целью вызова ответного огня по жилым домам с мирными жителями, которых боевики территориальной обороны не выпускают из блокированного населенного пункта, удерживая их в качестве «живого щита»».

По сведениям разведки для фото- и видеофиксации якобы неизбирательных ударов России по гражданскому населению в Белой Кринице «совершенно случайно» оказались представители норвежских СМИ.

- Заранее предупреждаем, что в ближайшее время эти и другие сфабрикованные киевским режимом материалы о якобы «бесчинствах русских» планируется широко распространить через западные и украинские СМИ, а также интернет-ресурсы, - предупредил о тщетных попытках провокаций Мизинцев.

Генерал-полковник еще раз напомнил о приказе, который исключает нанесение ударов по домам, гражданским социальным объектам. Кроме того, известно, что российские военнослужащие исключительно гуманно относятся к мирному населению и даже военнопленным.

Чем украинские националисты и пользуются. Мизинцев перечислил конкретные адреса, которые может проверить космическая разведка любого государства НАТО.

- В Могилеве-Подольском Винницкой области в здании школы (ул. Полтавская, д. 23) националисты и иностранные наемники оборудовали опорный пункт, разместили склады с военным имуществом и вооружением, а в подвале насильно удерживают гражданских лиц из близлежащих домов.

- В Лисичанске Луганской Народной Республики военнослужащие ВСУ, угрожая физической расправой, выгнали женщин, детей и стариков из бомбоубежища, расположенного в школе № 5, при этом сами там разместили склад боеприпасов.

- В поселке Слобожанское Харьковской области в здании лицея № 1 националистами оборудован опорный пункт, на прилегающей территории размещены танки и бронетранспортеры, подходы к лицею заминированы, но об этом местное население преднамеренно не уведомлено.

Генерал-полковник подчеркнул, что факты свидетельствуют о том, что «действующими украинскими властями, полностью уверенными в своей безнаказанности за совершенные военные преступления против собственных граждан, общепринятые принципы гуманного отношения к мирному населению, закрепленные нормами международного гуманитарного права и Женевскими конвенциями, цинично игнорируются, а жизни мирных людей для Киева абсолютно не важны».

Он обратил внимание СМИ на то, что Организация Объединенных Наций, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста, а также другие международные правозащитные организации продолжают не замечать многочисленные военные преступления украинских воинских формирований против жителей республик Донбасса и украинских граждан на подконтрольных Киеву территориях, совершаемые при полном одобрении западных кураторов во главе с США.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 8 787 человек, в том числе 1 106 детей. Всего с начала специальной военной операции – уже 1 208 225 человек, из которых 210 224 ребенка.

- Государственную границу Российской Федерации пересекли 156 651 единица личного автомобильного транспорта, в том числе – 1 887 за прошедшие сутки. В субъектах Российской Федерации продолжают функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, которые полностью оборудованы всем необходимым имуществом, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание.

- За прошедшие сутки на соответствующие «горячие линии» поступило 112 таких звонков, а всего в базе данных уже 2 755 224 обращения из 2 135 населенных пунктов Украины.

- В семи портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса, Южный и Мариуполь) остаются заблокированными 75 иностранных судов из 17 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море.

- Начиная с 2 марта 2022 г., Российской Федерацией на Украину уже доставлено 18 790,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 990 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки одна – в Харьковской области, в ходе которой мирному населению передано 12,5 тонн гуманитарной помощи.