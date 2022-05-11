Герои спецоперации «Z»: сержант Арефьев уничтожил украинского снайпера ракетой

Старший сержант Александр Шепелев и сержант Максим Арефьев

Минобороны России ежедневно знакомит читателей «Комсомольской правды» с героями спецоперации «Z», что вписывают себя в летопись освобождения украинских земель от националистического прошлого. Наградные листы рассказывают читателям, как рядовые, сержанты и офицеры ведут бой, выполняют трудную и смертельно опасную работу, чтобы обеспечить безопасность мирного населения Донбасса и границ нашей страны.

ИСПОЛЬЗОВАЛ ГАУБИЦУ ВРАГА

Старший сержант Александр Шепелев

«Старший сержант Александр Шепелев, действуя в составе тактического воздушного десанта, выполнял задачи по взятию под контроль стратегически важного аэродрома, эксплуатируемого подразделениями украинских националистов.

В ходе боя на территории аэродрома Александр обнаружил вражескую замаскированную 152 мм гаубицу, а также грузовик с боекомплектами для нее. Скрытно подобравшись к позиции, Александр силами отделения уничтожил вражеский расчет, после чего приступил к артиллерийской поддержке наступления российских десантников. Ведя прицельный огонь из трофейного орудия расчетом под командованием старшего сержанта Шепелева было уничтожено 2 минометных расчета, опорный пункт противника и более 15 националистов.

Мужественные и профессиональные действия старшего сержанта Шепелева лишили противника артиллерийской поддержки на одном из направлений и позволили оперативно уничтожить артиллерийским огнем важные объекты вооруженных формирований противника».

ВЫТАЩИЛ РАНЕНЫХ ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА

Старший лейтенант медицинской службы Никита Графкин

«Старший лейтенант медицинской службы Никита Графкин с первого дня проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик выполняет задачи по организации медицинского обеспечения мотострелковой бригады. В ходе ожесточенных боев с украинскими националистами, удерживающих под своим контролем один из населенных пунктов, Никита, находясь под шквальным огнем противника, оценивая тяжести ранения, оказывал неотложную помощь прямо в местах массированного обстрела и только потом эвакуировал раненых с поля боя в безопасное место и маскировал их. Офицер лично вынес из-под огня противника в безопасное место 5 раненых российских военнослужащих, не способных самостоятельно передвигаться, после чего оказал им первую медицинскую помощь. Также старший лейтенант медицинской службы неоднократно оказывал медицинскую помощь раненым на месте, вследствие чего часть военнослужащих, получившая незначительные повреждения, продолжала выполнять боевые задачи. Стойкость и профессионализм Графкина позволили минимизировать потери личного состава бригады и обеспечили выполнение боевой задачи по освобождению населенного пункта от подразделений украинских радикалов».

Старший лейтенант медицинской службы Никита Графкин

РАКЕТОЙ ПО СНАЙПЕРУ

Сержант Максим Арефьев

«Сержант Максим Арефьев, действуя в составе парашютно-десантного батальона, участвовал в боях за освобождение одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским боевикам. В ходе боестолкновений с украинскими националистами Максим огнем ПТУР уничтожил 1 опорный пункт, 4 оборудованные огневые точки противника, а также 1 позицию снайпера, чем обеспечил оперативное продвижение основных сил российской группировки на данном участке местности. Мужественные и профессиональные действия сержанта Максима Арефьева позволили российской группировке развить наступление и освободить населенный пункт от вооруженных формирований украинских радикалов».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Каждую неделю командование Росгвардии и Минобороны награждает раненых военнослужащих в госпиталях медалями и орденами, также Указом президента России Владимира Путина им присваиваются очередные воинские звания. Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь и реабилитация. Для тех, кого не смогли вернуть в строй, при госпиталях открыты Центры переподготовки к новым видам служебной деятельности. Таким военнослужащим будет предоставляться не только новое место службы, но и служебная квартира.

Также Указом президента России Владимира Путина решено «оказать дополнительные меры поддержки семьям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, которые погибли или получили заболевание при исполнении боевых задач во время спецоперации на Украине».

Дети таких военнослужащих получат специальные квоты приема на обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) в размере 10% общего объема контрольных цифр приема «за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по каждой специальности или направлению подготовки». Они смогут поступать в высшие образовательные учреждения без вступительных экзаменов.