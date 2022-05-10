Роман Карманов: Томской области повезло с Владимиром Мазуром

Владимир Мазур, семь лет возглавлявший Тобольск, а потом бывший заместителем губернатора Калужской области, сейчас стал у руля Томской области. Фото: kaluga24.tv

Президент назначил временно исполняющими обязанности губернаторов в пять регионов, главы которых 10 мая подали в отставку. 55-летний Владимир Мазур, семь лет возглавлявший Тобольск, а потом бывший заместителем губернатора Калужской области, сейчас стал у руля Томской области, откуда он родом, где в Томском госуниверситете получил диплом правоведа и успел поработать и юристом, и управленцем.

«КП» попросила рассказать о новом главе столь непростого региона директора Президентского Фонда культурных инициатив Романа Карманова, который занимался с Владимиром Мазуром в «школе губернаторов» в прошлом году.

- Какие качества в новом томском губернаторе вы бы могли выделить?

- Он профессиональный управленец. Прошедший школу руководства на разных уровнях. Человек понимает суть управленческой работы на госслужбе. И готов реализовать свои способности в полной мере.

- У вас существенная разница в возрасте…

- Разница в возрасте не ощущалась. Я видел живость ума и желание работать я видел. Вообще, мы хорошо общались с Владимиром Мазуром. Он обладает интересными идеями, ясным видением и разнородным опытом. В полном расцвете управленческой энергии. Очень позитивно мыслящий и с большим количеством идей. И сейчас у него хорошая возможность их реализовать.

- У Мазура очень разный управленческий опыт в совсем непохожих регионах – возглавлял сибирский старинный Тобольск и был заместителем губернатора в близкой Москве Калужской области.

- Это все, полагаю, необходимый опыт для человека, которому поручают руководить крупным и сложным регионом. Работа мэром – это кропотливый труд в местной исполнительной власти. Что существенно отличается от работы на региональном уровне. Там есть свои нюансы. Но без их знания практически невозможно принимать решения на уровне субъекта федерации.

- Ну вот Калуга, очевидно, была инвестиционно- привлекательной…

- В Калужской области – да, там была хорошая, интересная работа с инвесторами. Этот опыт в Томской области пригодится, несомненно. Владимир глубоко понимает процессы исполнительной власти. Но субъект состоит из разных городов и районов. Он знает, что происходит на земле.

- Новый томский губернатор ценит хорошую шутку?

- Этот человек, который понимает эмоции и обладает чувством юмора. Хорошо ладит с людьми. Очень внимательный к деталям. Мне кажется, он настроен на понимание нужд людей. Пройдя столько ступеней, этот человек не превратился в функцию. Мазур готов слушать людей и понимать их чаяния.

- Ваш поток проходил через испытания вроде прыжков со скалы?

- Ну нет, у нас такого не было. Были командные испытания. Мы работали в одной команде в Белгородской области. Там решали вопросы. Владимир – человек, который понимает, что такое команда. Умеет выстраивать отношения внутри нее. Слышит и понимает ее членов. Способен генерировать идеи. Он хороший товарищ.

Полагаю, Томской области очень повезло.