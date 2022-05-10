Из "Беловежской тройки" не осталось никого: На Украине умер Леонид Кравчук

Сельский хлопец-западенец использовал каждый шанс, который ему подворачивался, чтобы "выйти в люди" Фото: EAST NEWS

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Человек, который по мнению Горбачева сыграл решающую и роковую роль в развале СССР. Впрочем, что нам верить Горбачеву, у него в этом (в том, что ему не могут забыть, никогда не забудут и не простят) будет виноват последний дворник, который не вышел в его защиту, только не он сам, не Михаил Сергеевич. А Леонид Макарович на роль "могильщика Советского Союза" подходил, как никто другой. Умный, выдержанный, хитрый, заработавший славу интеллектуала интриган. В отличие от тех же разухабистого, но простоватого Ельцина и "серого" Шушкевича.

Кстати, своего одногодка Шушкевича Кравчук не пережил и на неделю. Станислав Шушкевич умер 3 мая и в том же возрасте, что и Кравчук. Из "Беловежского трио", расписавшего под выпивку судьбу самой большой страны в мире теперь не осталось в живых никого.

Из них троих Кравчук всегда выглядел наиболее благообразно, и вел себя соответствующим образом. Его на Украине не зря прозвали "хитрым лисом". Ничего странного. Это Украина. Быть хитрым там – это достоинство и умение не только сегодня, но и тогда. Те, кто не становился "лисом", к вершинам власти на Украине, даже тогда, когда она еще не была "незалежной", не приходили.

Изворотливость отличала его еще в средней школе, когда он, по воспоминаниям одноклассников, бывало, не просто участвовал в конфликтах, но и провоцировал их, сам всегда оставаясь в стороне. Выходец из небольшого села на Волыни, в советские времена он жаловался, как их, простых украинцев, гнобили польские паны, а после развала СССР вспоминал, что паны были лучше Советской власти. Впрочем, обида на панов у него тоже не прошла, и он до конца жизни помнил, как застав его в своем саду за воровством черешни, пани жестоко его отлупила.

Он крутился и извивался, как уж, и так и осталось непонятно, когда он говорил правду. То ли когда рассказывал, как был связником у бандеровцев после войны и носил им в лес собранную на "колядках" по окрестным селам еду, то ли когда вспоминал, как бандеровцы его чуть было не расстреляли, поставив у забора под деревом вместе с отцом, а спасли их советские солдаты, проезжавшие мимо на грузовике. Впрочем, насчет второго сомнения более, чем весомые - отец Леонида Кравчука, капрал польской кавалерии до 1939 года, погиб в 1944-м, сражаясь в рядах Красной армии. А, значит, стоять вместе с сыном под деревом после войны никак не мог.

Сельский хлопец-западенец использовал каждый шанс, который ему подворачивался, чтобы "выйти в люди". Комсомол, партия, хорошее распределение, партийная карьера - консультант-методист Дома политпросвещения, лектор, помощник секретаря, заведующий отделом агитации и пропаганды Черновицкого обкома КПУ. Как ни старайтесь, не найдете в его послужном списке ни одного рабочего места у станка или даже на комбайне, как у того же Горбачева. А потом уже по накатанной – заведующий идеологическим отделом, секретарь ЦК КПУ. Туда брали только самых проверенных. Но в случае Кравчука, как, кстати, и во многих подобных случаях, соответствующие службы партийного аппарата явно проглядели. Что и немудрено – искусством мимикрии Кравчук овладел так, что никакому хамелеону и не снилось.

Ложь стала настолько его второй натурой, что лгал он не в пример убедительнее Ельцина, Горбачева и Шушкевича, вместе взятых. Чего стоит хотя бы его обращение "К русским соотечественникам", с которым он выступил, будучи кандидатом в президенты Украины, чтобы русское население республики проголосовало за него.

- Украина твердо стала на путь независимости. На ее земле наряду с украинским и другими народами полноправными хозяевами являются двенадцать миллионов русских.

Я буду делать все, от меня зависящее, для полного удовлетворения политических, экономических, социальных и духовных запросов русского населения, для государственной защиты его законных интересов.

Ни в коем случае не будет допускаться насильственная украинизация русских. Любые попытки дискриминации по национальному признаку будут решительно пресекаться.

А после таких торжественных обещаний пламенно заявлял: " Призываю вас вместе дать отпор провокаторам, пытающимся посеять рознь между украинцами и русскими".

Из "Беловежской тройки" не осталось никого Фото: EAST NEWS

Кравчук рос при таких антагонистах, как Петр Шелест и Владимир Щербицкий, одинаково делая карьеру что при том, что при другом. А потом делали карьеру уже при нем и под ним. И он вырастил Кучму, принявшего из его рук знамя русофобии и национализма и написавшего эпохальный труд "Украина – не Россия".

Впрочем, писательского труда не чужд был и сам Кравчук. В 1982 -м он становится одним из соавторов книги "Союз нерушимый", в 1985-м участвует в другом сборнике - "В семье единой". Он активно полемизирует в конце 80-х со сторонниками украинской независимости в разгар перестройки, а через какие-то 2-3 года под его руководством принимается "Акт провозглашения независимости Украины". В 1986-м он соавторствует в книге "Организация и методика атеистического воспитания", а 5 лет спустя буквально тараном продвигает митрополита Филарета, организующего раскольничью УПЦ КП.

Двуличность Кравчука стала буквально образцом для подражания всех последующих президентов Украины. Из них только Кучма оказался настолько честен, что признался, хоть и спустя многие годы, что они дурили головы украинцам и безбожно обманывали население, рисуя те цифры, которые сами хотели видеть. Это касалось тех агиток, которые рассказывали при Кравчуке, как Украина кормит всех нахлебников, как клятые москали обирают ее. Именно из этого "кравчукизма" и выросла нынешняя политика Незалежной – и внутренняя, и внешняя. Кстати, у народа Кравчук получил признание в виде названных по его фамилии "кравчучками" объемистых сумок на колесиках, фактически – ручных тележек, с которыми выезжали рыночные торговцы и челноки в 90-х.

Леонид Кравчук умер, вряд ли вызвав сожаление у кого-нибудь, кроме родных и друзей Фото: REUTERS

Последней должностью Кравчука стал пост Председателя контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (со стороны Украины). Но, честно говоря, никаких усилий для достижения мира он на ней так и не предпринял. Бывал на заседаниях "свадебным генералом", нес откровенную чепуху с важным лицом. Было понятно, что его просто использовали как ширму.

Леонид Кравчук умер спустя почти год после операции на сердце, которую ему сделали в июне прошлого года. С сентября он был на реабилитации в Германии, но, по всей видимости, кардинального улучшения так и не произошло, хотя он и вернулся в Киев.

Леонид Кравчук умер, вряд ли вызвав сожаление у кого-нибудь, кроме родных и друзей. Его не очень уважали в России, разгадав хитрую натуру лиса. Его, кстати, и на Украине тоже любили не особо (тот же Кучма вызывает до сих пор больше симпатий). Кравчук умер последним из тех, кто сочинил и подписал "Беловежские соглашения". Надолго ли переживут своих создателей они сами?