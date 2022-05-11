Появление Филиппа Киркорова на "Евровидении" вызвало скандал

Как отметил Киркоров, его на "Евровидении" приняли с почестями Фото: соцсети

В итальянском Турине вовсю готовятся к финалу "Евровидения-2022": победителя выберут 14 мая, а накануне состоялся первый полуфинал. Впрочем, для россиян все это неактуально: из-за спецоперации ни к участию, ни к трансляции, ни к голосованию нашу страну в этом году не допустили. И только одного человека с российским паспортом эти запреты не коснулись. Филипп Киркоров, который ездит на конкурс с 1995 года, вновь появился на евросмотре.

В Турин поп-король прилетел на вертолете из Монако, о чем сам рассказал в соцсетях.

- Ну вот я и на базе, - объявил Филипп Бедросович, продемонстрировав подписчикам интерьеры с узнаваемыми логотипами. - Где вы думаете? Да! Оно. Приехал по специальному приглашению за заслуги перед "Евровидением". Я не мог себе отказать в удовольствии принять это приглашение и приехать сюда абсолютно независимым гостем организаторов. И буду болеть за кого? За Грецию!

Как отметил Киркоров, его на "Евровидении" приняли с почестями - "золотой sky box, ложа" (VIP-ложа на площадке выше трибун. - Ред.), а он, в свою очередь, пообещал вести трансляцию песенного конкурса. Однако, пользователи соцсетей оказались к звезде вовсе не так благосклонны. На странице поп-короля появились десятки возмущенных комментариев: мол, зачем это все на фоне последних событий? «Россию там ненавидят, а он «патриот» поехал туда и этим хвастается. Стыдно должно быть»; «Вот уж ничего святого нет у человека. Ни чести, ни совести. Филипп, вам в России делать нечего»; «Наших не пустили, а вы что там потеряли? Это ваш патриотизм?»; «Зачем ехать туда, откуда нас послали?», - негодуют подписчики.

Кроме того, визит Филиппа Бедросовича не нашел понимания и у экспертов. Так, музыкальный критик Сергей Соседов назвал поездку поп-короля абсолютно неуместной.

- Это глупое, аморальное и аполитичное решение Киркорова, - заявил Соседов kp.ru. - Я не знаю, кто его пригласил, но сомневаюсь, что это были организаторы - Европейский вещательный союз, который ранее совершенно по-хамски отстранил Россию от конкурса. Скорее всего, Филиппа позвал кто-то частным образом, у него много знакомых среди продюсеров из разных стран. Но зачем он поехал? Разве он не понимает, что представляет страну, которую оскорбили? Это недальновидно и некрасиво, никакой доблести со стороны Киркорова здесь нет. И недовольство людей абсолютно справедливо.

По словам музыкального критика, успех и популярность - это колоссальная ответственность перед людьми и собственной страной.

- Россия дала ему все, в том числе и несусветные деньги, - отметил Сергей Соседов. - Ты должен на коленях стоять перед страной и перед зрителями, благодаря которым ты катаешься как сыр в масле. Миллиарды денег - это вовсе не индульгенция от всех грехов. И Филипп Киркоров должен об этом знать. Но у него столько сил, столько богатств, что он уже не знает, куда их тратить. А мыслей в голове и нет никаких. Все это пустое, вздорное, дешевое. Спросите у него, с какой целью он туда поехал? А вдруг он поехал вразумлять европейцев, что они несправедливо оскорбили Россию, а мы его тут ругаем? Но в любом случае, это решение неуместное.

Между тем, Греция, за которую болеет Киркоров, прошла в финал "Евровидения". Однако, есть ли у греческих конкурсантов шансы на победу - большой вопрос. В этом году эксперты в один голос предрекают победу украинским участникам - группе Kalush Orchestra, которая стала представителем страны с большим скандалом.

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