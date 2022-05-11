Жена Андрея Макаревича не хочет давать сыну российское гражданство

Андрей Макаревич и его жена Эйнат стали родителями в марте 2022 года. Фото: СОЦСЕТИ

В марте 68-летний музыкант и композитор Андрей Макаревич стал отцом в четвертый раз. Наследника ему родила 37-летняя жена Эйнат Кляйн. Мы узнали, как складывается семейная жизнь лидера «Машины времени».

Рожала в Тель-Авиве

Наследник рокера родился в Израиле и автоматом получил гражданство этой страны. «Эйтан Андреевич Макаревич родился 30 марта в 7.50 утра в Тель-Авиве. Показатели идеальные - 10 из 10, характер активный и любознательный, аппетит хороший, голос громкий, остальное будет понятно со временем. Мама Эйнат Кляйн и папа Андрей Макаревич усталые, но довольные», - говорилось в официальном сообщении для поклонников.

Необычным именем наследник рокера обязан маме. Супруга музыканта от рождения была Инной Калининой, жила в Киеве. Переехав в Израиль на ПМЖ, она взяла себе новое экзотическое имя - Эйнат Кляйн. И сыну придумала имя, созвучное со своим, - Эйтан. Муж поддержал ее идею. «Не путайте имена мамы и ребенка: Макаревич-младший - тезка одного из братьев Коэнов!» - сообщил пресс-секретарь композитора.

Для жены певца не стояло вопроса, где рожать.

- Конечно, только в Израиле, я же израильтянка, - подчеркнула Эйнат. Ее сын родился в лучшем роддоме Тель-Авива. Роды в таком заведении стоят от 5,5 тысячи долларов (примерно полмиллиона рублей). Но Макаревич поспешил успокоить завистников: все расходы покрыла страховка.

- Мы не самые бедные люди, но представляю, сколько бы это стоило, - отметил певец, посетовавший на высокие цены на медицинские услуги.

В его окружении полагали, что, как и прежде, Макаревич с женой будут жить на две страны. Однако Эйнат заявила, что собирается вить семейное гнездышко исключительно в Израиле. Она этого хотела с самой их свадьбы, сыгранной по еврейским канонам в декабре 2019 года в Яффе.

Познакомился Макаревич со своей четвертой по счету женой во время поездки в Африку (Эйнат - туристический гид). Во время пандемии они оказались разделены: она - в Израиле, а он - в Москве. Супруга примчалась к музыканту сразу, как только были сняты ограничения на полеты. Первую половину беременности она провела с мужем в его подмосковном доме. Новый год они встречали в России, а потом улетели в Израиль готовиться к родам.

Как рассказывают друзья Макаревича, в их семье теперь верховодит жена. По желанию Эйнат у их сына будет только израильское гражданство.

- У нашего сына не будет российского гражданства. Это абсолютно мое решение. Главное, зачем?! Израильское гражданство перекроет все 99,9% его потребностей. Настоящий еврей должен жить здесь, - объяснила Эйнат в шоу «Осторожно, Собчак!».

«Похож на инопланетянина»

Мацу юный Эйтан пока не ест, но уже активно ею интересуется. Фото: СОЦСЕТИ

- По еврейским традициям первые десять дней нельзя рассказывать о рождении ребенка посторонним, поэтому Макаревич скрывал факт рождения сына, - рассказал «КП» пресс-атташе «Машины времени» Антон Чернин. - Андрей Вадимович очень счастлив, это важное для него событие, и сейчас он в полной мере наслаждается отцовством. У Макаревича есть своя квартира в израильском городе Нетания, там они и обитают. Хлопоты о малыше в первую очередь лежат на Эйнат. Она перевезла из Киева маму, которая тоже помогает. Никаких проблем нет. Первая эйфория от долгожданного события улеглась, и сейчас идет нормальная жизнь с заботой о ребенке и ежедневными радостями: видеть, как малыш растет, меняется. Тем не менее, если будет работа, Макаревич оторвется от отцовских забот. В России в мае у него запланированы два концерта, и, если они не сорвутся, он, конечно же, прилетит. Нет, Эйнат не планирует лететь с ним в Россию. Останется с ребенком в Израиле. Тем более сейчас пока малышу противопоказаны перелеты.

- На кого похож ребенок?

- На инопланетянина… У него такие же огромные глаза. Впрочем, наверное, на маму похож. Пока еще маленький совсем, еще будет меняться.

- Эйнат заявила, что у ребенка не будет российского гражданства…

- Она так сказала. Но никто не загадывает. Мало ли, может, еще и будет второе гражданство. У Макаревича российское гражданство, израильского нет.

- Но он заявил, что учит иврит!

- Да. Чтобы понять культуру и элементарно свободно общаться в другой стране. Макаревич любит Россию и всегда рад встрече с поклонниками. Не исключаю, эту любовь он привьет и сыну. Как все будет, покажет время.

«Слушает Рахманинова и Шопена»

Лидер «Машины времени» начал учить иврит, чтобы понимать культуру и традиции Израиля. Фото: СОЦСЕТИ

Я позвонила на мобильный Макаревича, чтобы поздравить его.

- Андрей Вадимович, с рождением вас четвертого сына!

- Спасибо. Сейчас им и занимаемся.

- Какую музыку включаете своему малышу?

- Классику. Это Рахманинов, Шопен.

- А свои песни ребенку поете?

- Нет. Извините, мне сейчас неудобно говорить по телефону.

Набираю номер супруги Макаревича.

- Эйнат, как вы и малыш себя чувствуете?

- Прекрасно! У нас все замечательно, все в порядке. Пока я не настроена рассказывать подробности о малыше.

- Вы хотите, чтобы сын стал музыкантом, как его папа?

- Я бы хотела, чтобы он стал хорошим, счастливым, талантливым человеком. Конечно, я все сделаю для этого. И для того, чтобы его всевозможно развивать.

Макаревич обустроил в квартире красивую детскую. Рассказывают, что он с удовольствием купает малыша и гуляет с ним.

Крошка Эйтан уже побывал вместе с папой в синагоге. Эйнат подчеркивает, что в Израиле им с мужем и сыном хорошо. Они уже нашли русских друзей: после рождения сына к ним в гости наведались Алла Пугачева и Максим Галкин.

«Сделают обрезание»

- Ну, родил Макаревич на старости лет, и что такого, - иронично сказал «КП» Петр Подгородецкий, экс-музыкант группы «Машина времени». - Это ведь уже четвертый ребенок Макаревича. Лично у меня это событие не вызывает особого восторга. Вы мне предлагаете бросить свои дела и кинуться поздравлять: «О, Андрюша, ты под сраку лет опять заделал ребенка!» Да, может, он и еще заделает, дело нехитрое. Мне это неинтересно. Как-то я не обсуждаю с общими друзьями жизнь Макаревича и жизнь его пениса.

- Но тем не менее она идет, эта жизнь, судя по всему!

- Ну и слава богу. У старичка еще фунциклирует, и замечательно. Хотя сейчас такие технологии медицинские, что может уже не быть той молодецкой прыти, а ребенка можно сделать. Тут я не могу сказать - свечку не держал. ЭКО сейчас процветает, тем более Израиль славится своей медициной.

Петр Подгородецкий - экс-участник «Машины времени». Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Как считаете, Макаревич дозрел до роли отца? Ведь до этого он не сильно участвовал в воспитании детей…

- Перезрел. Повторяю, он уже отец в четвертый раз. Он уже дед. Старшая дочка в Америке обнаружилась, он о ней и не знал. Мы приехали на гастроли в Штаты, он там ее первый раз увидел. Потом у него есть сын Ваня Макаревич, тоже старший, актер. Потом еще дочка. Сейчас вот четвертый ребенок. Плодится. Евреи любят плодиться и размножаться. Все правильно.

В отличие от предыдущих отношений, примечательно, что эта жена у него еврейка, остальные женщины не еврейки абсолютно, насколько помню. Пришел парень к корням на старости лет. Наконец-то! Лучше поздно, чем никогда. Теперь и сын у него израильтянин.

Обрезание, вероятно, будут делать ребенку, а то как же! По еврейским законам это положено. Вы спросите лучше у жены, потому что она, я так понимаю, рулит всем процессом. Еврейские женщины - они такие, на первом месте «я так решила». Ну а что вы хотите, все, ребенок уже есть. И рожден в Израиле. И, кстати, и вправду, зачем ему российское гражданство, он имеет практически весь мир открытым для себя. А с учетом последних событий - тем более.

Вырастет ребенок, настанет время, и в армию пойдет служить, как все. В Израиле все служат, и мальчики, и девочки.

- А Макаревич сам служил в армии?

- Нет, конечно. Хоть один из семьи вообще послужит в армии. Хоть не в русской, так в израильской.

- Получается, свободолюбивого рокера наконец-то приручили?

- Это вряд ли. Он ни с одной из жен долго не прожил. Поэтому насчет приручить - это не про него.

Однако не исключаю, на старости лет уже понял, что пора куда-то прибиваться. Может быть, поэтому и решили ребенка родить.

Хотя это для него не важно - есть ребенок или нет. Если ему надо будет уйти, он уйдет.

- Макаревич может обеспечить семью, сына?

- Наверняка. Он очень обеспеченный человек.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«С ребенком Эйнат говорит на иврите»

Как нам рассказали, с младенцем жена артиста общается на иврите. А Макаревич публично отметил, что его недавно родившийся ребенок будет говорить на двух языках: русском и иврите.

- Жена уже выяснила технологию и последовательность. Он начнет с русского языка дома, к трем-четырем годам будет говорить по-русски, а в четыре в него иврит войдет быстро и без напряжения, - поделился Макаревич в одном интервью. И признался, что он и сам в настоящее время учит иврит и жалеет, что поздновато начал. Дескать, это надо было делать лет 20 назад, и сейчас бы уже говорил свободно. Но эту ошибку исправит с сыном...

Кстати, Эйнат Кляйн - полиглот, имеет два высших образования (журналистское и историческое), знает шесть языков (кроме русского и украинского, еще английский, турецкий, арабский и иврит). Предпочтение теперь отдает ивриту.

- Хоть Эйнат и уроженка Киева, но мову никогда не использует в повседневном общении, словно бы вычеркнула свое украинское прошлое, - отметила ее знакомая.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Зарабатывает на родине

Несмотря на отъезд из Москвы, Макаревич не отказывается от российских заработков. Количество гастролей у него снизилось, но они есть. За выступление на корпоративе рокер берет 2 миллиона рублей. Более того, Макаревич зарабатывает и без всяких усилий. В свое время он монетизировал все, что было можно. Зарегистрировал 750 авторских прав на произведения и товарные знаки. Лидер «Машины времени» оформил авторские права на заставку, музыку, отбивку и шапку телепередачи «Смак» и получает деньги даже с тех выпусков, в которых не снимается. По мнению экспертов, авторских отчислений он может получать порядка 20 миллионов рублей в год.

КСТАТИ

Многодетный отец

Эйтан - четвертый ребенок музыканта. У Макаревича есть трое взрослых детей от разных женщин. Старшей, внебрачной дочери Дане в этом году исполнится 48 лет, среднему сыну Ивану - 35 лет, младшей Анне - 22 года. Для Эйнат родившийся малыш - первенец. Брак с Макаревичем у нее не первый, но в предыдущем детей не было.

«Про запрет группы - больше легенда, чем реальность»

- Говорят, вы на Макаревича обиду держите? - спрашиваю у Петра Подгородецкого.

- А смысл? Мы все умрем рано или поздно. Чего себе отравлять жизнь обидами или неприятием?

- У вас же был такой дружный коллектив…

- Этот коллектив давно уже сгнил! Этого коллектива нет. Если они считают, что, кроме них троих (Макаревича, Кутикова, Ефремова. - Ред.), больше никто «Машину времени» не создавал за все эти 50 с лишним лет - ну как можно относиться к этим людям? Ни Маргулис, ни Зайцев, ни Державин, ни я, никого - только они трое. И это уже давно не группа, это так, группа товарищей, и все. Остальные - приглашенные музыканты на зарплате. А это разные вещи. Группа - это совсем другое.

- Макаревича называли мажором. Но он говорил, что его в советские годы запрещали.

- Он может говорить все, что угодно. Я не застал самые ранние годы группы, но при мне уже никто ничего не запрещал. Иногда срывались какие-то концерты, но так чтобы прямо идейно... Всегда кому-то из начальства нравились песни. Это больше легенды о запретах, чем реальность.