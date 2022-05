Как «воскрешали» Влада Галкина

А таким он оказался после «воскрешения» в последней части. Фото: Первый канал

Владислава Галкина не стало 12 лет назад, ему было всего 38. Тело нашли на съемной квартире. Как тогда сообщалось, актер скончался в результате острой сердечной недостаточности. Его приемный отец, актер Борис Галкин так и не поверил в официальную версию - он предполагает, что смерть сына могла быть насильственной.

Как бы то ни было третью часть сериальной саги про подвиги военных разведчиков, которая вышла в 2020-м, снимали уже без персонажа Галкина. Продолжение проекта было неожиданным, ведь до этого вышел «Диверсант. Конец войны» и сюжет, казалось бы, был исчерпан. Но сериал оказался настолько популярным, что сценаристы нашли выход: действие в «Диверсанте. Крым» разворачивалось между событиями первой и второй частей. А с персонажем Галкина решили просто: наставник разведчиков Григорий Калтыгин по сюжету в выполнении задания не участвовал.

А вот в четвертой части - «Диверсант. Идеальный штурм» про битву за Кенигсберг, вышедшей в эфир 9 мая, без Калтыгина уже не обошлось. Менять обожаемого народом актера на другого не стали - Владислава Галкина «оживили» при помощи современных технологий. Внешность актера и его голос восстановил искусственный интеллект. Калтыгин не просто мелькнул в кадре — это полноценная роль с репликами. Конечно, основной сюжетный груз лег на других персонажей: разведчиков Филатова и Бобрикова (Алексей Бардуков и Кирилл Плетнев), но и целых 8 минут в кадре — это не шутки.

«Когда даже смерть — не повод расстаться с любимой работой», - мрачно шутят теперь в актерской среде.

В реальности Галкин в роли Калтыгина в первых сериях выглядел вот так... Фото: Кадр из фильма

«Глубокая подделка»

О технологии deepfake (буквально с английского переводится как «глубокая подделка») сегодня известно, пожалуй, даже детям. В простейшем виде она доступна каждому: существуют приложения для смартфона, позволяющих шутки ради заменить в каком-нибудь забавном видеоролике лицо персонажа на свое собственное. Правда, будет заметно, что это фальшивка. А что касается профессионального кино, речь идет о долгой и кропотливой работе компьютерной программы и огромной команды специалистов.

- Наша задача заключалась в создании цифрового двойника Владислава, - рассказывает продюсер «Диверсанта» Николай Попов. - Необходимо было найти актера с похожими антропометрическими характеристиками, который бы мастерски исполнил роль дублера. Изначально мы отобрали около сотни человек, внешне похожих на Влада. После первых проб отсеялось более двух третей. С каждым подходящим кандидатом мы провели пробную съемку, проверив на соответствие в различных ситуациях – в темноте, в движении, в шапке, в снегу. В итоге выбор сузился до одного кандидата с 90-процентным совпадением антропометрии лица. Искусственный интеллект за 21 день воссоздал лицо Влада, анализируя его работы, в частности, прошлые серий «Диверсанта», а затем сгенерировал полученную модель поверх лица дублера. При воссоздании голоса мы также использовали нейронные сети, обученные на оригинальных аудиозаписях.

Эксперименты по «оживлению» Влада Галкина шли несколько лет и поначалу не очень удачно. Наконец, результат устроил продюсеров и проекту дали зеленый свет.

Актер Неусыпов (на фото внизу) с помощью нейросетей превратился в героя Владислава Галкина (фото вверху). Фото: Первый канал

Одри Хепберн снова с нами

Разработки в области синтеза видео и аудио велись давно (программы-синтезаторы речи, например, известны еще с 90-х), но, как считается, взрывной рост произошел после выхода фильма «Аватар» в 2009 году, где технологии такого рода использовались на полную катушку.

От «синих человечков» перешли к людям: в 2014 году вышла реклама шоколадки, где в главной роли снялась… Одри Хепберн, которой не стало в 1993-м. Актриса предстала в романтическом образе из легендарного фильма «Завтрак у Тиффани» и никаких сомнений не было, что это именно она. «Реклама хорошо показала натуру нашей мамы», - отреагировали сыновья Хепберн, которые, надо полагать, без гонорара не остались.

Термин deepfake закрепился в 2017-м, когда Сеть охватила эпидемия фальшивого порновидео. Знаменитости по всему миру были в ужасе, видя непотребные ролики со своим участием — им приходилось доказывать, что это не они. К счастью, почти одновременно появились нейросети, которые по невидимым человеческому глазу признакам вычисляют подделки.

Состязания нейросетей

Мы с вами живем в эпоху нейросетей: это особые компьютерные программы, построенные по принципу нервной ткани человека, где друг с другом взаимодействуют миллионы нейронов. Только роль нейронов исполняют процессоры — простые по отдельности, все вместе они могут решать сложнейшие задачи. А самое главное, нейросети способны к обучению: они собирают информацию, анализируют ее и самостоятельно делают выводы.

Проще говоря, в специально созданную нейросеть заложили видео с Галкиным из первых двух частей «Диверсанта» и образцы его голоса, программа детально изучила данные и теперь может сама воссоздавать любую мимику лица и выдавать реплики — причем правильно их артикулируя. И затем наложить восстановленный образ на лицо дублера.

Такие программы состоят сразу из двух нейросетей, которые состязаются друг с другом: одна создает клон, а другая сравнивает его с оригиналом — если отличия все же заметны, первая сеть проводит «работу над ошибками».

Технология открывает невиданные горизонты для киношников: теперь можно оживить угодно — главное, чтобы было побольше исходников хорошего качества. А еще можно автоматически дублировать фильм на какой угодно язык — с сохранением голоса актера и новой артикуляцией! То есть, например, наш Константин Хабенский легко может заговорить хоть на японском, не прилагая к этому никаких усилий.

«Это неживой человек»

Значит ли это, что в кино все чаще будут сниматься цифровые клоны вместо живых актеров? Вряд ли. Скорее всего, такие прецеденты, как в «Диверсанте», останутся единичными — эдакий аттракцион для привлечения внимания. Во-первых, создавать качественные видеофейки долго и дорого (над клоном Галкина работа шла четыре месяца).

Во-вторых, сымитировать актерский талант никакая нейросеть не в силах — во всяком случае, пока. Заметим, «Диверсант» - не тонкая психологическая драма, а забойный боевик без сложных актерских задач. И при всем этом продюсеры решились лишь на 8 минут появления цифрового клона в кадре. К тому же дублеры все равно нужны: ведь нейросеть воссоздала только лицо Галкина, а тело принадлежит другому актеру. Так Влад ли это был? Конечно, нет. Скорее, можно сказать, что таким образом команда сериала, а вместе с ними и зрители, отдали дань памяти так рано ушедшему актеру.

Не будем забывать и про моральные барьеры на пути супертехнологий. «Я глянул и тут же отключил, - рассказал Борис Галкин одному из телеграм-каналов, увидев рекламный ролик нового «Диверсанта». - Я это физически смотреть не могу. Это неживой человек в условиях истории, которая вполне живая. Внимание будет рассеиваться именно на то, что это неживая подмена, манекен, технология компьютерная. Я бы так не делал».

КСТАТИ

Для вас поет Фрэнк Синатра

В 2012 году на музыкальном фестивале Coachella рэпер Тупак Шакур, застреленный в 1996 году, спел со Снуп Догом и Доктором Дре. В том же году Фредди Меркьюри (умер в 1991-м) почтил присутствием юбилей мюзикла We Will Rock You. «Оживляли» Фрэнка Синатру, Майкла Джексона… А в минувшую пандемию в Великобритании прошел концерт здравствующего музыканта Дэна Олсена, которые физически находился во многих километрах от сцены.

Все это стало возможным благодаря технологии Musion Eyeliner. Перед сценой натягивают тонкую и невидимую глазу металлизированную пленку под углом в 45 градусов. Ниже расположен мощный проектор, транслирующий картинку высокого разрешения на пленку. Изображение плоское, но из зала кажется объемным. Причем живых артистов можно снимать где-то в другом месте и проецировать в режиме реального времени. Гастролировать можно в нескольких городах сразу!

В 2020 году впервые после 30-летнего перерыва прошли концерты группы «Кино». Поговаривали, что на сцене появится «голограмма Виктора Цоя», но в итоге от этой идеи отказались — на сцене использовался только видеоарт с изображениями рок-музыканта.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Кто заменил актера?

Производители «Диверсанта» не стали раскрывать имя сыгравшего за Влада Галкина дублера, на которого нейросеть наложила лицо умершего актера. Но в рассылку фотографий со съемочной площадки для прессы попал (видимо, по недосмотру) снимок с именем файла Neusypov. Мы нашли актера с такой фамилией - это 33-летний Григорий Неусыпов, 11 лет служивший в питерском театре «Буфф», сыгравший немало небольших ролей в известных сериалах («Тайны следствия», «Невский» и др.). Как говорится, найдите 10 отличий.

В своей видеовизитке на YouTube Григорий рассказывает, что он окончил Театральную академию на Моховой в Питере (сейчас это Российский государственный институт сценических искусств), играет на 6 музыкальных инструментах, поет, ездит на одноколесном велосипеде. За год визитка набрала аж 83 просмотра. Также он предлагает свои услуги как фотограф.