Четверо из пяти глав регионов, назначенных Владимиром Путиным – выпускники «школы губернаторов»

Александр Соколов встал у руля Кировской области

Из пяти новых глав регионов, которых президент назначил вместо подавших в отставку 10 мая руководителей Томской, Рязанской, Кировской, Саратовской областей и республики Марий Эл, четверо прошли программу кадрового управленческого резерва. Ее еще называют «школой губернаторов».

Руководитель школы, Алексей Комиссаров, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» и директор Высшей школы госуправления РАНХиГС в своем телеграмм канале без ложной скромности написал: «горжусь нашими выпускниками».

Кто стал предметом его гордости и кого Владимир Путин «бросил в бой»?

Врио губернатора Томской области стал 55-летний уроженец сибирского села Крутоложное Владимир Мазур. Получивший в ПТУ специальность газоэлектросварщика и отслуживший в армии, он затем стал правоведом в Томском госуниверситете, окончив который применял юридические знания в родном Томске, Кемерове и Москве. 19 лет назад, отучившись в Российской академии Госслужбы, защитил диссертацию по теме «Геополитический потенциал Западной Сибири в региональном развитии России». Был вице-мэром Томска, вице-губернатором Тюменской области, мэром Тобольска, заместителем Калужского губернатора.

Владимир Мазур. Фото: kaluga24.tv Фото: другой источник.

Был в 5-м потоке «Школы губернаторов», в 2021-м году решая в команде проблемы Белгородской области.

Врио губернатора Марий Эл, 52-летний Юрий Зайцев из подмосковного Монино первое образование получил в Военном университете Минобороны РФ, где стал специалистом в информационно-аналитической области и в совершенстве овладел французским и итальянским языками. Кандидат экономических наук, Зайцев около 17 лет работал на руководящих должностях в отечественной металлургии. Восемь лет назад стал первым замом, а чуть позже генеральным директором «МРСК Северного Кавказа». А три года назад возглавил правительство Калмыкии.

Юрий Зайцев. Фото : администрация Октябрьского районного муниципального образования Республики Калмыкия

Выпускник 2-го потока «школы губернаторов».

52-летний Александр Соколов, ставший у руля Кировской области, родом из Костромы, где в местном пединституте получил диплом историка (позже окончил МГИМО). 17 лет назад возглавил Национальный совет молодежных и детских объединений России. Восемь лет назад стал первым заместителем губернатора Костромской области, а позже работал в президентской администрации, в последнее время - референтом Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета.

Выпускник 4-го потока «школы губернаторов».

Павел Малков направлен в Рязанскую область. Фото Минэкономразвития РФ

42-летний уроженец Саратова Павел Малков направлен в Рязанскую область. На факультете электронной техники и приборостроения Саратовского государственного технического университета он осваивал «программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». Около 9 лет трудился в правительстве Саратовской области.10 лет назад начал работу в Минэкономразвития. 4 года назад возглавил Росстат.

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