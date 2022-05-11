Упс, она сделала это снова: Бритни Спирс снялась абсолютно обнаженной

Бритни Спирс уже не раз радовала поклонников голыми снимками. Фото: соцсети.

Избавившись от опеки отца, Бритни Спирс не устает напоминать: она свободная женщина и может делать все, что захочет. Певица опубликовала в соцсетях очередную порцию снимков, на которых она позирует абсолютно обнаженной. Фотографии были сделаны во время каникул Бритни в Мексике, еще до того, как стало известно о ее беременности.

На снимках артистка позирует без одежды, стоя в ванной. Интимные места Бритни прикрыла эмодзи в форме сердечек.

Певица снова разделась. Фото: соцсети.

- Почему на отдыхе я выгляжу на десять лет моложе? – кокетливо подписала фото 40-летняя поп-дива.

У многих подписчиков поведение Бритни в социальных сетях вызывает беспокойство: поклонники просят певицу быть сдержаннее, ведь у нее растут двое сыновей от бывшего мужа Кевина Федерлайна. Джейдену уже 15 лет, Шону – 16. Впрочем, большинство фолловеров уверены, что Бритни просто таким образом отмечает свое освобождение от многолетнего давления и суровой опеки.

Фотографии были сделаны во время каникул Бритни в Мексике, еще до того, как стало известно о ее беременности. Фото: соцсети.

В апреле Спирс поделилась с поклонниками радостной новостью: поп-звезда сообщила в соцсетях, что ждет третьего ребенка. Отец будущего малыша – ее жених, 28-летний Сэм Асгари. Бритни долгое время мечтала снова стать мамой, но не могла из-за запрета отца. Джейми Спирс на протяжении 13 лет контролировал личную жизнь и финансы дочери.

В прошлом году певица рассказала суду, что подвергалась многочисленным психиатрическим осмотрам, и что отец травмировал ее своим контролем. За любое неповиновение Джеймс отправлял ее в психиатрическую клинику, где ее пичкали нейролептиками. Поп-дива говорила, что не заинтересована в продолжении карьеры. Ее единственное желание – родить ребенка от любимого мужчины и завести собственную семью.

Интимные места Бритни прикрыла эмодзи в форме сердечек. Фото: соцсети.

- Мне поставили внутриматочную спираль, чтобы я не забеременела, - рассказала суду Бритни. - Сейчас я хочу удалить ее, выйти замуж и родить ребенка, но команда опекунов не разрешает мне это сделать. Они не хотят, чтобы у меня были дети.

В ноябре 2021 года суд окончательно избавил ее от опеки отца. На радостях Бритни объявила о помолвке со своим бойфрендом Сэмом Асгари. Сейчас певица вовсю готовится к свадьбе. Подвенечный наряд ей шьет знаменитый дизайнер Донателла Версаче. По слухам, юристы певицы готовят жесткий брачный контракт, чтобы защитить Бритни и ее состояние в случае развода. Певица и ее жених уже назначили дату свадьбы.

- Важный день уже назначен. Но его никто не узнает до следующего дня, — написал Сэм Асгари в соцсетях.