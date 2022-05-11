Последние новости о ситуации вокруг Украины на 11 мая 2022 года: Словаки поймали Зеленского на вранье

Мы собрали последние новости о ситуации вокруг Украины на 11 мая 2022 года Фото: REUTERS

Кризис, связанный с незалежной, угрожает миру

Федеральная Резервная Система США определила новую главную опасность для общепланетарной финансовой системы. По информации АВС News, ФРС считает, что украинский кризис и растущая инфляция способствуют росту экономической неопределенности в мире. А вот коронавирус как самую серьезную угрозу для финансовой системы Земли в Америке уже не рассматривают. Да, надо не забыть еще в зеркало посмотреть.

Юг Украины обретает самостоятельность

Владимир Константинов, глава крымского парламента, считает, что освобожденные южные области юга Украины могут стать новым регионом РФ. Но - не частью Крыма. «Судьба освобожденных территорий будет обсуждаться после завершения спецоперации,— заявил Константинов, - У них свой путь. Никого не надо принимать в состав Крыма. Это должен быть новый регион». Спикер сообщил, что власти полуострова окажут всю необходимую помощь для ускоренной интеграции освобожденных территорий в российское политическое и экономическое пространство.

Киев обломал зубы об остров Змеиный

Украина потеряла 14 самолётов и вертолётов при попытке захватить остров Змеиный, в том числе три Ми-8 с десантом на борту. ВС РФ также уничтожили три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с морским десантом на борту и 30 беспилотников, ввключая 9 ударных "Байрактара". Таковы итоги отчаянной операции киевского режима, который спешил взять остров под контроль непременно накануне Дня Победы, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, она привела к бессмысленной гибели более 50 украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений.

Половине американцев плевать на Украину

По данным Daily Express, почти половина американцев согласились бы с поражением Украины в рамках российской спецоперации. Опрос проведен американо-британским Democracy Institute. Противоположного мнения придерживаются около 40% респондентов. Шестая часть опрошенных не дали четкого ответа. По мнению американских обозревателей, подобный разброс мнений среди американцев связан с их недоверием к «циничной политике» Вашингтона. Показательно, что 53% респондентов полагают, что антироссийские санкции, введенные из-за украинского кризиса, больше вредят американской стороне. Почти столько же считают, что президент США плохо справляется с ситуацией вокруг Украины. В цитадели демократии прислушиваются к гласу народа?

Поток беженцев уменьшается?

За прошедшие сутки в Ростовскую область с территории Донбасса прибыло около 6 с половиной тысяч беженцев. Это почти вдвое меньше показателей двух предыдущих дней. Таковы данные от представителей Федеральной службы безопасности.

Какие цели уничтожаются в незалежной

На Украине за минувшие сутки уничтожено пять складов боеприпасов и горючего в Николаевской области. Также по данным Минобороны поражены 33 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов потери украинской стороны составили до 380 человек. Из строя выведены 53 единицы военной техники.

Пулитцеровскую премию получили самые «правдивые»

В главном городе США объявили лауреатов Пулитцеровской премии 2022 года в области журналистики. Специальной наградой в Нью-Йорке удостоили журналистов Украины. За что? Да «за мужество, выносливость и приверженность правдивым репортажам». Мужество — это постановка с беременной блогершей «в крови» на фоне роддома в Мариуполе? Выносливость - это выкладывание трупов вдоль дороги в Буче? Правдивость — это замазывание номера на боку «Точки У», прилетевшей от ВСУ по вокзалу в Краматорске? А все вместе — репортажи о «погибших героях» на Змеином, которые потом вдруг воскресли? Хотя да, сейчас, спустя время, уже есть и на этом острове погибшие. Только они не герои.

Долгая дорога в дюнах

Жан-Ив Ле Дриан, глава МИДа Франции, полагает, что конфликт на Украине может продлиться несколько лет. И подчеркнул, что Париж — не сторона конфликта, а «просто поставщик» оружия Киеву. «Конфликт будет долгим и сложным. Военные действия могут продлиться несколько лет, - заявил министр, - Украина не собирается уступать Донбасс, они будут сражаться». Но говорить об эскалации с применением ядерного оружия Жан-Ив Ле Дриан считает неправильным. Заодно пояснил, почему президент Эмманюэль Макрон не спешит на Украину. По мнению главы МИДа, повестка для визита «еще не сложилась». Да, как говорят на востоке, либо ишак сдохнет, либо шах...

Чем обеспокоен Байден

Американский лидер Джо Байден пытается понять, что ему делать в ситуации, когда у России, по его мнению, может не оказаться пути выхода из кризиса на Украине. На встрече с представителями Демпартии глава США так и заявил, что у Москвы «сейчас нет выхода из кризиса». В то же время Байден назвал действия президента России «очень расчетливыми». Американский лидер полагает, что «Путин думал, что он сможет разделить НАТО, что сможет разделить Европейский союз». Байден уверен, что не получится. Поживем — увидим.

Кого обманывает Зеленский

Украинский лидер постоянно обманывает всех, а его действия наносят ущерб национальным интересам Словакии - так заявил глава партии «Направление — социальная демократия» Роберт Фицо. Он демонстративно отказался слушать речь Зеленского в парламенте и покинул зал заседаний. По его мнению, призывы главы незалежной прекратить импорт российских энергоносителей наносят прямой ущерб Словакии и ее соседям. До последнего требовали отсрочить до 2024 года введение эмбарго на поставки нефти из России три страны ЕС: Венгрия, Словакия и Чехия.

Киевское метро меняет имена

В украинской столице решили сменить названия станций метро, где есть «русский след». Так станция «Берестейская» станет «Бучанской». «Площадь Льва Толстого» переименуют в «Василия Стуса». «Герои Днепра» трансформируются в «Героев Украины». «Минская» окажется «Варшавской», а станция «Дружбы народов» - «Ботанической». В администрации Киева охарактеризовали весь этот шабаш «дерусификацией метро». Предложения об утверждении новых названий должен рассмотреть Киевский городского совета. Да что там рассматривать — крушите все!