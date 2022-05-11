Скоро домой не ждите: Анфиса Чехова устроила сына в школу на Бали

Анфиса Чехова. Фото: соцсети.

Анфиса Чехова еще в феврале отправилась в отпуск на Бали. Телеведущая заявила, что устала от эмоционального выгорания, и ей нужно подпитаться положительной энергией на тропическом острове. Время идет, а Анфиса не спешит возвращаться в Россию. Более того, телеведущая перевезла в Индонезию сына и устроила его в местную школу. Телеведущая рассказала, что за учебное заведение она выбрал для 9-летнего Соломона.

- В учреждении учатся русские дети, но преподаватели все говорят на английском. Из уроков: математика, английский, ментальная арифметика, скорочтение, наука, футбол, йога, бассейн и индонезийский язык, - сообщила Анфиса.

По словам Чеховой, раньше осени она в Россию не вернется. Тем, кто говорит, что телеведущая уехала насовсем, Анфиса отвечает: у нее отпуск, а не эмиграция. Теледива загорает на солнышке и занимается йогой. Чехова уже много лет увлекается восточными практиками.

- В Москве отменились все проекты, плохая погода и депрессивный настрой. Почему бы не пожить там, где тепло и есть возможности для духовного и психологического развития, - рассказала Анфиса в соцсетях.

Телеведущая с сыном Соломоном. Фото: соцсети.

Судя по всему, Чехова живет на доходы от рекламы в соцсетях. В личном блоге она делится с подписчиками полезными рекомендациями, явно оплаченными спонсорами. Чехова рассказывает, какой солнцезащитный крем лучше выбрать, советует пить витамины и рекомендует сходить в конкретную клинику на антицеллюлитный массаж.

Ранее Анфиса пожаловалась подписчикам, что она очень устала, и потому решила сбежать в теплую страну. Телеведущая отметила, что последние события ее сильно вымотали, поэтому она отправилась на экзотический остров, чтобы восстановить силы.

- Последние два месяца я нахожусь в состоянии абсолютного эмоционального выгорания! Мне стало казаться, что жизнь в этом мире вообще не имеет никакого смысла. Устала надевать маску оптимиста. Энергии хватает только на то, чтобы спать и иногда есть, - рассказала подписчикам Чехова.

Судя по социальным сетям звезды, единственное, от чего она могла устать – так это от бесконечного отдыха. До того, как отправиться на Бали, Анфиса успела в январе слетать на Сейшельские острова. Там она жила в роскошном пятизвездочном отеле, меняя купальники и рассказывая подписчикам о прелестях элитного отдыха. В декабре телеведущая слетала на курорты аж два раза – в Египт и в Абу-Даби. В ноябре Анфиса съездила на две недели в Мексику, позагорав на белоснежных пляжах Канкуна. А сентябрь и октябрь Чехова провела в солнечном Майами. Телеведущей так понравилось жить там, что она даже подумывала приобрести в США недвижимость и переехать за океан насовсем.