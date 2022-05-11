Бывший колхозник, воспитатель продленки и самородок из саратовской глуши: Кто возглавил 5 регионов страны

Роман Бусаргин – самый молодой из губернаторского призыва мая 2022-го

Внезапный «губернаторопад» случился 10 мая - в один день ушли в отставку руководители сразу пяти регионов - Томской, Рязанской, Кировской, Саратовской областей и республики Марий Эл. В тот же день Владимир Путин назначил временно исполняющими обязанности глав этих регионов людей из своего кадрового резерва и поговорил с каждым из них.

Кто эти люди?

Юрист-газосварщик в Сибири

Томскую область возглавил 55-летний сибиряк Владимир Мазур. До армии он получил в ПТУ профессию газоэлектросварщика. Но после срочной службы не стал варить трубы, а пошел учиться на правоведа в Томский университет. Работал юристом, а потом руководителем в родном Томске, Кемерове и Москве. 19 лет назад, отучившись в Российской академии Госслужбы, защитил кандидатскую диссертацию. Был вице-мэром Томска, вице-губернатором Тюменской области, мэром Тобольска, заместителем Калужского губернатора. Участник V набора «школы губернаторов». Назначая Мазура, Путин с улыбкой сказал «а вы же когда-то колхозником рядовым начинали, Сибирь хорошо знаете и после такое блестящее образование получили… Семья у вас большая, пятеро детей. Все ваши?» «Да, - ответил Мазур. - Дочь, сын и три дочки-тройняшки». «Это уже большой жизненный успех», - сказал президент. И пожелал удачи.

Владимир Мазур. Фото: kaluga24.tv Фото: другой источник.

Полиглот из Подмосковья

52-летний Юрий Зайцев из подмосковного Монино отправлен в Марий Эл. Первое образование получил в Военном университете Минобороны РФ. Там в совершенстве овладел французским и итальянским языками, став профессиональным переводчиком-референтом и аналитиком-ситуационщиком. Кандидат экономических наук, Зайцев около 17 лет работал на руководящих должностях в металлургии. Восемь лет назад стал гендиректором «МРСК Северного Кавказа». А три года назад возглавил правительство Калмыкии.

- Вы же сами из Подмосковья? – уточнил Путин у Зайцева при назначении. - И образование, смотрю, основательное. И предыдущее место работы такое… серьезное.

Кстати, экс-премьер Калмыкии Зайцев - выпускник II потока «школы губернаторов».

Юрий Зайцев. Фото : администрация Октябрьского районного муниципального образования Республики Калмыкия

Костромской историк

52-летний Александр Соколов назначен и.о. губернатора Кировской области. Он родился в Костроме. В местном пединституте получил диплом историка. «У вас было такое благородное начало трудовой деятельности – воспитатель группы продлённого дня в школе», - удивился Путин, разглядывая биографию назначенца. «Да, студентом пятого курса поработал в школе», - обьяснился Соколов.

Позже он окончил МГИМО. 17 лет назад возглавил Нацсовет молодежных и детских объединений России. Был первым замом губернатора Костромской области. Позже Соколов работал в президентской администрации. В последнее время трудился референтом Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета.

- Вы же знаете, что в этой области серьезной промышленное производство? – внимательно посмотрел на Соколова президент, - и ресурсная база хорошая, и перспективы…

И услышал, что врио губернатора «назубок всех проблем еще не знает», тем не менее про лесопромышленный комплекс и тяжелую промышленность региона информацию имеет.

Соколов - выпускник IV потока «школы губернаторов».

Александр Соколов встал у руля Кировской области

Саратовский программист

Новым руководителем Рязанской области стал 42-летний уроженец Саратова Павел Малков. Он учился на факультете электронной техники и приборостроения Саратовского гостехуниверситета. Там успешно осваивал «программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». Около 9 лет с перерывами трудился в правительстве Саратовской области. В 2012-м году назад начал работу в Москве, в Минэкономразвития. А 4 года назад возглавил Росстат.

- Меня в вашей биографии особенно привлекает то, что вы были заместителем председателя правительства, - поощрительно посмотрел Путин на Малкова и уточнил, - В данном случае Саратовской области. Вы понимаете, что такое реальная жизнь, реальная экономика.

Малков возражать не стал. Он, кстати, тоже выпускник IV потока «школы губернаторов».

Павел Малков направлен в Рязанскую область. Фото Минэкономразвития РФ

Коммунальщик из Краснопартизанского

Роман Бусаргин – самый молодой из губернаторского призыва мая 2022-го, к тому же единственный, кто остался работать там, где родился и вырос – в Саратове. Он появился на свет к Краснопартизанском районе Саратовской области 40 лет назад. Диплом инженера-механика получил 19 лет назад в Саратовском государственном аграрном университете. В 2006-м в Поволжской академии госслужбы имени Столыпина защитил кандидатскую на тему «Влияние информационных технологий» на массовое сознание россиян: этнополитические интенции». Много лет работал в коммунальном хозяйстве нижневолжской столицы. В 2011-м стал вице-мэром Энгельса, а в 2018-м вице-мэром Саратова. Полтора года назад стал саратовским вице-губернатором и возглавил правительство области, и вот –губернаторское кресло.

- Я смотрю вы всю жизнь в Саратовской области проработали, вам рассказывать про нее не нужно, - с утвердительной интонацией полистал в документы Путин. - Вы же занимаетесь хозяйственной работой, а это ключевое направление в деятельности любого региона.

Бусаргин скромно сообщил, что, впервые за 10 лет родной регион закончил год с профицитом бюджета. Но президент, конечно, это уже знал.

Итого, четверо из пяти новых глав регионов прошли курсы «школы губернаторов» при Российской Академии народного хозяйства и госуправления - РАНХиГС.

Двое - выходцы из Администрации президента.

Еще двое - кадровые технократы.

И лишь один - молодой самородок из местных элит.

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