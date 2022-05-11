Шри-Ланку охватили массовые беспорядки

Спусковым крючком к насилию послужила отставка правительства Фото: REUTERS

На фоне экономического кризиса Шри-Ланку охватила волна массовых беспорядков. Спусковым крючком к насилию послужила отставка правительства государства во главе с премьер-министром. По оценкам правоохранителей, как минимум семь человек погибли и сотни получили ранения.

Отставка правительства Шри-Ланки под руководством премьера Махинды Раджапаксы стала причиной выхода на улицы тысяч людей, которые решили отпраздновать столь знаменательное событие. Вначале митинги действительно имели черты праздника, но вскоре переросли в антиправительственные выступления и вылились в классические массовые беспорядки с поджиганием домов и автомобилей, а также нападениями на сторонников правящей партии.

Незадолго до этого сторонники ушедшего в отставку премьера, воодушевленные его речью, двинулись громить лагерь участников протестов против правительства. Масла в огонь подлил инцидент с одним из высших чиновников, который, пытаясь выехать из Коломбо, открыл огонь по пытавшимся его задержать людям. В результате стрельбы два человека погибли и трое получили ранения.

Противники Махинды Раджапаксы пришли в ярость: они подожгли и сбросили в озеро автобусы, на которых свезли сторонников правительства, а затем ринулись на штурм резиденции премьера. Правда, к этому времени Раджапаксы уже и след простыл.

Теперь в стране армия и полиция приведены в состояние повышенной готовности, на неопределенное время введен комендантский час, а военные и правоохранители получили право задерживать любого гражданина и проводить обыски в частной собственности без всяких ордеров.