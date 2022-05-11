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В мире11 мая 2022 5:10

Цена бензина в США установила новый исторический максимум

Американские аналитики топливного рынка устали фиксировать рекорды
Юрий МАЙБОРОДА
Pост цен на бензин идет на фоне снижения стоимости нефти

Pост цен на бензин идет на фоне снижения стоимости нефти

Фото: REUTERS

По информации Американской автомобильной ассоциации, средняя стоимость галлона (примерно 3,8 литра) бензина на американских заправках добралась до $4,37, что является новым историческим максимумом для страны. В перерасчете на привычные нам цифры стоимость бензина в США перевалила за 80 рублей за 1 литр, что для страны, буквально живущей на колесах, является если и не катастрофой, то очень чувствительным ударом.

Предыдущий ценовой рекорд, установленный в марте, продержался недолго, а эксперты предрекают, что это далеко не предел.

При этом в некоторых штатах средняя цена лишь понятие из статистики, поскольку бензин традиционно продается значительно дороже, чем в других регионах страны. Например, в Калифорнии, где за галлон топлива для железного коня отдают по $5,8.

Особенность нынешнего мирового кризиса в США такова, что рост цен на бензин идет на фоне снижения стоимости нефти – во всем виновата инфляция, а также приближение традиционного сезона отпусков, порождающего повышенный спрос на топливо.

Глава Белого дома Джо Байден не устает повторять, что причиной всех бед в стране является Россия. Вместе с тем, очень похоже, что на фоне снижения благосостояния в скором времени граждан США перестанут интересовать заокеанские проблемы, и они могут сосредоточиться на просчетах собственного руководства.

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