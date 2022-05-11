Цена бензина в США установила новый исторический максимум

Pост цен на бензин идет на фоне снижения стоимости нефти Фото: REUTERS

По информации Американской автомобильной ассоциации, средняя стоимость галлона (примерно 3,8 литра) бензина на американских заправках добралась до $4,37, что является новым историческим максимумом для страны. В перерасчете на привычные нам цифры стоимость бензина в США перевалила за 80 рублей за 1 литр, что для страны, буквально живущей на колесах, является если и не катастрофой, то очень чувствительным ударом.

Предыдущий ценовой рекорд, установленный в марте, продержался недолго, а эксперты предрекают, что это далеко не предел.

При этом в некоторых штатах средняя цена лишь понятие из статистики, поскольку бензин традиционно продается значительно дороже, чем в других регионах страны. Например, в Калифорнии, где за галлон топлива для железного коня отдают по $5,8.

Особенность нынешнего мирового кризиса в США такова, что рост цен на бензин идет на фоне снижения стоимости нефти – во всем виновата инфляция, а также приближение традиционного сезона отпусков, порождающего повышенный спрос на топливо.

Глава Белого дома Джо Байден не устает повторять, что причиной всех бед в стране является Россия. Вместе с тем, очень похоже, что на фоне снижения благосостояния в скором времени граждан США перестанут интересовать заокеанские проблемы, и они могут сосредоточиться на просчетах собственного руководства.

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