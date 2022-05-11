Еще один юбилей: Карете британской королевы исполнилось 260 лет

Карету построили в 1762 году во время правления короля Георга III Фото: REUTERS

В этом году в Великобритании празднуется 70-летие со дня восшествия на престол Елизаветы II. Торжественные мероприятия пройдут в течение года. Основные запланированы на начало июня. По этому случаю британская королева подписала указ, даровавший подданным четыре дня отдыха.

Юбилей празднует и золотая карета Елизаветы II: ей исполняется 260 лет.

Карету построили в 1762 году во время правления короля Георга III. Семь метров в длину, 3,6 метра в высоту и весом 4 тонны – повозка сделана из дерева, покрытого тонким слоем золота, и запрягается восемью лошадьми. Каждое колесо украшено силуэтом тритона, пальмовые ветви обрамляют двери и окна. На крыше - императорская корона из позолоченного дерева, которую держат три фигуры, символизирующие Англию, Шотландию и Ирландию.

Из гаража золотая карета не выезжала 20 лет. В последний раз она колесила по улицам британской столицы в 2002 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Елизавета II впервые по состоянию здоровья пропустит открытие сессии парламента

Вместо королевы участие в церемонии примет принц Чарльз (подробнее)