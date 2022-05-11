Эмир Кустурица обвинил Запад в желании уничтожить русских и сербов

Кустурица вспомнил об исторических планах США и Великобритании вскоре после окончания Второй мировой войны сравнять с землей Советский союз Фото: Михаил ФРОЛОВ

Знаменитый сербский кинорежиссер Эмир Кустурица заявил, что основная цель коллективного Запада – уничтожение русских и сербов, а украинский кризис – продолжение антироссийского сценария, созданного США и Европой много лет назад.

– Я вырос в мире, где постоянно шли войны... Стереть русских и сербов с лица земли - это конечная цель Запада… Мы имеем дело не с отменой культуры как таковой, а с отменой целого народа. Россия должна быть к этому готова и предпринять действия в будущем, чтобы защитить себя. Сейчас происходит перестройка однополярного мира, – сказал режиссер в разговоре с журналистами Известий.

Также Кустурица напомнил, что «миротворческая» политика Запада принесла смерть и разрушения в Афганистан, Вьетнам, Ирак, Ливию, Сирию и множество других государств. При этом, уверен кинорежиссер, Соединенные Штаты в случае необходимости не остановятся и перед тем, чтобы устроить «ограниченную ядерную войну».

А еще Кустурица вспомнил об исторических планах США и Великобритании вскоре после окончания Второй мировой войны сравнять с землей Советский союз. К счастью, этим намерениям не суждено было сбыться, но в отношениях Запада к России не появилось ничего нового.

Именно поэтому, считает 67-летний режиссер, родившийся в Югославии, сейчас как никогда важно крепко держаться своих исторических корней, сталкиваясь с агрессией и лицемерием западных стран.