В Йошкар-Олу едет губернатор со знанием французского

Юрий Зайцев возглавил республику Марий Эл. Фото: администрация Октябрьского районного муниципального образования Республики Калмыкия

После того, как губернатор Марий Эл Александр Евстифеев 10 мая подал в отставку, Владимир Путин встретился с премьером Калмыкии Юрием Зайцевым, которого президент страны назначил врио поволжской республики, отправив из жаркой степной Элисты в окруженную лесами прохладную Йошкар-Олу.

- Я даже представить себе не мог в 2017 году, когда Президент принял решение о запуске «Школы губернаторов», что всего через 5 лет больше половины российских регионов возглавят ее выпускники, - написал в своем телеграмм- канале Алексей Комиссаров, директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Он так озаглавил свой пост: «Горжусь нашими выпускниками!».

Руководитель «школы губернаторов и гендиректор АНО «Страна возможностей» так охарактеризовал нового руководителя Марий Эл:

- У Юрия опыт кадровой службы, работы в металлургии и энергетике, 3 года — председателем правительства Калмыкии. Выпускник II потока школы губернаторов.

«Комсомольской правде» удалось связаться с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным. Он познакомился с Юрием Зайцевым во время занятий по программе подготовки кадрового управленческого резерва на базе ВШГУ РАНХиГС.

- Одной из черт, которая выделала Юрия во время нашего обучения была способность находить взвешенные, но при этом компромиссные решения, - сообщил «Комсомолке» господин Сорокин, - Мы с ним очень быстро смогли найти общий язык.

Стоит также отметить, что 52-летний Юрий Зайцев, уроженец подмосковного Монино — выпускник Военного университета Минобороны, владеет в совершенстве французским и итальянским, кандидат экономических наук.

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