Ошибка Миронова, "Мацуев на домре" и Моцарт-женщина: Чем запомнился фестиваль Башмета в Ярославле

Китайская исполнительница Ю-Фен Чанг представляла Бельгию и, в отличие от многих, не побоялась приехать в Россию. Фото предоставлено Русским концертным агентством

Скажу честно, по поводу фестиваля Башмета в Ярославле были ну очень крупные сомнения. Фестиваль мало того что обещал быть куцым, так еще и практически своими силами, "я его слепила из того что было". В ассортименте всего две зарубежные звезды: тайваньская и бельгийская пианистка Ю-Фен Чанг и немецкий дирижер Юстус Франтц.

А, ну еще знаменитый филармонический буфет с пирожными по двадцать рублей в Ярославле закрыли, так что совсем беда-огорчение.

Однако, к неожиданности всех, получилось ну очень даже неплохо. И, видимо, прав был Юрий Башмет, когда говорил, что нынешняя ситуация подстегнет наших исполнителей.

Второго мая на открытии звездила китаянка Ю-Фен. Вообще-то, хрупкий образ пианистки никак не сигнализировал, что ей по силам исполнить концерт для фортепиано и литавр Галины Уствольской. Композитор Уствольская славилась мощью музыки, суровым стилем и тем, что дважды отказала самому Шостаковичу, настойчиво предлагавшему руку и сердце.

Однако стоило Ю Фен заиграть - как сомнения развеялись. Маленькая китаянка соединила мощную игру и невероятную грацию, с которой она припадала на рояль. Публика аплодисментами воздала должное еще и мужеству пианистки. Ю Фен представляет еще и Бельгию, а в Европах, как известно, за визиты в Россию музыкантов по головке не погладят.

О назначении пресловутой совы на палке ведутся яростные споры в сетях. К однозначному решению еще никто не пришел. Фото предоставлено Русским концертным агентством

По правде сказать, я не большой фанат хоровой оперы Александра Чайковского "Сказ о Борисе и Глебе", которую насаждают, как Петр картошку. Мне в этой опере все непонятно. И музыка, и метания Андрея Мерзликина в роли Ярослава по сцене. И особенно - сова на палке, которая торчит весь спектакль на переднем плане. Про эту загадочную сову все спорят и понять не могут, что она символизирует. То ли мудрость, то ли передачу "Что? Где? Когда?".

Но в этот раз я смотрел оперу чуть другими глазами, потому что перед действом с нами поговорил Андрей Мерзликин. Когда актера попросили понятно объяснить, о чем действо, Мерзликин ответил: "Это очень современная вещь о том, что народу иногда открывается больше, чем их князю".

Мерзликину браво, в такой интерпретации я все внимательно пересмотрел, по-прежнему ничего не понял, но на сову уже не так отвлекался.

С ролью Моцарта блестяще справилась актриса Надежда Лумпова. Правда, почему Моцарт стал женщиной - загадка. Фото Михаил Брацило

А вот музыкально-драматический спектакль "Волшебная флейта. Путешествие", в котором рассказывается о последних месяцах жизни Моцарта и его работой над национальной оперой - впечатлил. Причем, настолько, что некоторые злыдни даже плакали, обнявшись друг с другом. Хвалили баса Никиту Волкова, исполнявшего арию жреца Зарастры, актрису Надежду Лумпову в роли Моцарта (почему Моцарт - женщина - не спрашивайте) и немецкого дирижера Юстуса Франтца.

Юстус как настоящий мужчина не побоялся приехать; в конце оперы исполнил соло на рояле; а потом - обнялся с Башметом. И в этом объятии было что-то очень правильное и внеполитичное.

Фото: Марина Козлова

Шестого мая был выбор, ехать ли в Рыбинск либо остаться в Ярославле слушать музыку барокко. Я выбрал Ярославль и не прогадал. По слухам, концерт в Рыбинске проходил под девизом "Он ударил в медный таз и вскричал "Кара-барас". Скверная акустика ДК "Вымпел", превратила Первую симфонию Чайковского в "Мойдодыра". Но нет худа без добра, отличилась Ксения Башмет и концерт Шнитке в ее исполнении прозвучал более чем достойно.

В Ярославле тем временем блестяще выступили барочники. Все музыканты отечественные, но играли и с таким шиком и лоском, словно зарубежные. Особенные восторги публики вызвала знаменитая соната "Репрезентатива" Генриха Бибера, где скрипка и инструменты имитируют соловья, лягушку, кошку и других животных и не только. (Отдельное браво скрипачу Евгению Субботину). Как всегда на высоте был наш флейтист Иван Бушуев. Помимо блестящего исполнения, Иван был весь на стиле: в эффектном кардигане и сверкучей золотой сережкой в ухе.

Домристку Екатерину Мочалову уважительно называют "Мацуев от домры". ФОТО: Марина Козлова

По традиции никакой фестиваль Башмета не обходится без домристки Екатерины Мочаловой и на четырнадцатом фестивале Екатерина была тут как тут. Исполнительницу в шутку называют "Мацуевым от домры", но на концерте Екатерина проявила себя в трех ипостасях: помимо своего основного инструмента солировала еще на мандолине и бубне, причем, одинаково виртуозно. Кроме того, Екатерина представила публике новое платье: черное, бархатное, красивое.

Евгений Миронов блестяще справился с ролью, но забыл, кто настоящий автор "Волоколамского шоссе". Фото: Марина Козлова

Фестиваль завершился 7 мая спектаклем "Волоколамское шоссе", о котором мы уже подробно писали. Спектакль получился отличным, но к сожалению, артист Евгений Миронов не захотел общаться с журналистами. А жель, было, на что намекнуть. Пару лет назад артист давал интервью, из которого становилось понятно, что Миронов искренне заблуждается по поводу авторства произведения. Актер считает, будто "Волоколамское шоссе" написал немецкий автор Хайнер Мюллер.

"Мюллер, немец, написал то, что даже многие наши писатели не могли написать — такую жесткую, страшную, просто наотмашь, правду! Я даже не знаю, была ли она запрещена раньше", - нахваливал Евгений немецкого драматурга.

Очень хотелось не только похвалить актера за блестящую игру, но и восстановить справедливость. Дело в том, что "Волоколамское шоссе" написал никакой не Мюллер, а Александр Бек еще в 1942 году. И повесть, конечно, не была запрещена и даже напротив, ее включали в образовательные программы армии Израиля, Финляндии и ГДР.

Немецкий же автор Мюллер, вдохновившись текстом, в восьмидесятые годы переложил повесть Бека и сделал из нее белый стих, ничего не добавив от себя. (Потом это все обратно перевели на русский наши замечательные переводчики). Так что уважение к зарубежным авторам - это отлично, но и своих не нужно принижать. Спектакль получился достойным, в чем заслуга не только Евгения Миронова и Юрия Башмета, но и (во многом) участника боевых действий, военного корреспондента и писателя Александра Бека, у которого в 2022 году, между прочим, 120-летие со дня рождения.