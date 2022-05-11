Новый пресс-секретарь Белого дома попала под критику за то, что она спит с журналисткой CNN

В непростой этической ситуации оказалась новая пресс-секретарь администрации Белого дома Карин Жан-Пьер, которая сменила на этом посту Дженнифер Псаки. Фото: REUTERS

Американская народная молва пока не очень внятно подтверждает в отношении однополых браков верность поговорки «муж и жена – одна сатана», поскольку, во-первых, сложно разобраться кто есть муж, а кто жена в таких семьях, а, во-вторых, такие союзы были легализованы в США сравнительно недавно – в 2015 году. Они даровали брачующимся не только права, но и обязанности. Например, обязанность недопущения конфликта интересов

ДАМСКИЕ ШТУЧКИ

В непростой этической ситуации оказалась новая пресс-секретарь администрации Белого дома Карин Жан-Пьер, которая сменила на этом посту Дженнифер Псаки. Дело в том, что Жан-Пьер состоит в однополом браке с журналисткой CNN Сюзан Мальво.

Сюзан Мальво. Фото: ru.wikipedia.org

CNN в Америке хвалят за высокие рейтинги. Но этот канал всегда упрекали в зависимости от финансовой и иной поддержки правительства США и постоянно критикуют его за союзничество с властями, а также резкую смену ориентиров после избрания в качестве президента страны представителя то одной, то другой партии.

АХ, КАКАЯ ЖЕНЩИНА!

Оба родители Мальво – креолы, потомки белых переселенцев, породнившихся в Америке с индейцами и африканскими неграми. Кожа у креолов – светлая, реже смуглая. И сама Сюзан не раз говорила, что ее родители, братья и сестры идентифицируют себя как белые американцы или считают себя представителями смешанной расы. Просматривая фото Сюзан Мальво или телепрограммы с ее участием, вряд ли кто-то незнакомый с ее личными оценками скажет, что она – негритянка. Но даже опубликовав результаты генетического анализа, определившего, что у нее есть французские, канадские и индейские корни, Мальво утверждает, что она – черная, т.е. афроамериканка. И активно проповедует необходимость срочного решения вопроса расового неравноправия в Штатах. Кстати, Сюзетт - сестра-близняшка Сюзан – себя афроамериканкой не считает.

КОЗЫРНЫЙ ИНТЕРЕС

Еще до того, как Байден официально объявил о назначении Жан-Пьер, в Америке предложили провести проверку на предмет выявления возможного конфликта интересов в семействе Жан-Пьер – Мальво.

Hовая пресс-секретарь администрации Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото: REUTERS

Знакомые с этой парой считают, что Сюзан имеет огромное влияние на Карин. Но сторонники версии непростой семейной жизни, якобы находящейся по каблуком Мальво Жан-Пьер не могут даже уверенно сказать – а сколько лет эти дамы состоят в браке. Обе они тщательно скрывают подробности происходящего в их личном пространстве. Известно лишь, что у них есть приемная дочь Солейль.

А вот конфликт интересов все-таки может быть, причем обоюдоострый. С одной стороны, в Белом доме сейчас очень заинтересованы в том, чтобы СМИ как можно меньше говорили о другом конфликте интересов – участии президента Байдена в коммерческих делишках своего непутевого сына Хантера. О документах и фото, найденных в ноутбуке Хантера, не говорит сегодня только ленивый. И даже руководство лояльного к Байдену телеканала в погоне за зрителями не без удовольствия чуть ли не ежедневно смакует подробности этого скандала. Но теперь у Белого дома появляется инструмент выгодного взаимодействия с CNN - Карин Жан-Пьер обеспечивает телеканал эксклюзивной информацией и беспрепятственным доступом к президенту, а внимание зрителей CNN переводится на другие, не менее занятные расследования.

Обратный вектор возможного конфликта – минимизация последствий скандала, связанного с увольнением с CNN журналиста Криса Куомо, чрезмерно увлекшегося вытягиванием своего брата, теперь уже бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо из череды самых разнообразных – от сексуальных домогательств до фальсификации статистики смертности от коронавируса – судебных тяжб. Дело в том, что в одном из ключевых для демократов штате – Нью-Йорке – скоро губернаторские выборы. Победа на них Куомо-старшего и возвращение в эфир Куомо-младшего стало бы максимально эффектным и чрезвычайно выгодными решением для обеих сторон.

Все эти сценарии легче всего реализовать неофициальным порядком. Например, в семейном кругу. Пусть даже в нем и бывают конфликты.