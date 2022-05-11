От гурмана Макрона до любителя фаст-фуда Трампа: какую еду предпочитают главы государств

Самым частым объектом критики диетологов является Дональд Трамп. 45-ый президент США – явно не является поборником здорового питания: он обожает гамбургеры и газировку. Фото: СОЦСЕТИ

Любая, даже только что взошедшая на небосвод большой политики звезда немедленно становится объектом пристального внимания публики. Всех начинает сразу же интересовать количество денег в кошельке депутата парламента, происходящее в спальне премьер-министра или, например, меню президентского завтрака.

И гастрономические пристрастия сильных мира сего иногда становятся достоянием общественности. Иногда по причинам их несоответствия азам здорового питания, а иногда - по причине дороговизны и экзотичности. Или, наоборот, простоты.

КУХНЯ БЕЛОГО ДОМА

Самым частым объектом критики диетологов является Дональд Трамп. 45-ый президент США – явно не является поборником здорового питания: он обожает гамбургеры и газировку. В период его пребывания в Белом доме повара президентской резиденции нередко сидели без дела потому, что глава государства просто заказывал доставку фастфуда. Казалось бы – чего проще жарить котлеты и класть их в булки? Повара искренне пытались делать все, как в «Макдональдсе», но их гамбургеры Трампу не понравились. Было проведено целое исследование, и оказалось, что причиной недовольства были более качественные (а не наоборот!) продукты, чем используемые в известной сети быстрого питания.

А вот Билл Клинтон предпочитал чизбургеры. Но о любви к фастфуду этому американскому президенту пришлось забыть, когда в дело вмешалась его супруга Хиллари: она потребовала от мужа отказаться от вредных пищевых привычек. Билл пообещал ей следить за количеством калорий и весом, но все равно пару раз попадался на том, что просил охранников купить ему сырный бургер, а также булочки с корицей. Ситуация в корне изменилась в 2010 году, когда Клинтон попал в больницу с жалобами на сильные боли в сердце. Покинув лечебное заведение, он объявил, что будет придерживаться строгой веганской диеты. И сейчас 42-ой президент США – один из самых известных веганов в мире.

Джо Байден не делает секрета из того, что жена привила ему любовь к пицце и пасте. В одном из интервью он также рассказал, что обожает пирог с курицей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Еда – это любовь», - написала в одной из своих книг нынешняя первая леди США. У Джилл Байден – итальянские корни. И Джо Байден не делает секрета из того, что жена привила ему любовь к пицце и пасте. В одном из интервью он также рассказал, что обожает пирог с курицей.

Французы уверены, что истинным гурманом был президент Франсуа Миттеран, в меню которого часто появлялись жареные садовые овсянки. Фото: ТАСС

ФРАНЦУЗСКИЙ ШИК

Французы уверены, что истинным гурманом был президент Франсуа Миттеран, в меню которого часто появлялись жареные садовые овсянки. Эти маленькие птички считаются во Франции деликатесом (при условии правильного приготовления). Для начала овсянок откармливают, запирая в темные коробки с пшеном: не имея возможности летать, они набирают вес, постоянно клюя пшено. Затем птичьи тушки маринуют в арманьяке и поджаривают. Наслаждаться этим блюдом необходимо в строгом соответствии со старинным этикетом – птицу надо брать руками при помощи салфетки, без ножей и вилок. Также необходимо… накрыть голову тканью, дабы полнее чувствовать не только вкус, но и аромат.

Французская кухня – один из символов этой страны, так что из меню Макрона не делают большого секрета. Фото: ТАСС

Нынешний глава Пятой республики Эммануэль Макрон, только что переизбравшийся на второй срок, вряд ли уволит шеф-повара Елисейского дворца Гийома Гомеса: претензий к нему у четы Макронов не было. Как не было их и у трех предыдущих президентов. Французская кухня – один из символов этой страны, так что из меню Макрона не делают большого секрета. Оно состоит только из блюд французской кухни, а все продукты производятся в радиусе не более чем 100 км от столицы. Особую слабость Макрон питает к кордон-блю: это панированный в сухарях шницель из телятины, начиненный сыром и ветчиной. Французские повара божатся, что сей рецепт придумал повар Людовика XV, но на самом деле – это блюдо швейцарской кухни.

Как оказалось, принцесса вообще отдавала предпочтение еде из самых обычных ингредиентов. Фото: ТАСС

РУССКИЙ СЛЕД

В меню самых дорогих ресторанов мира можно найти blinchiki и pirogi. «Картошку по-русски» очень любила принцесса Диана. Об этом после ее гибели рассказал шеф-повар леди Ди. Как оказалось, принцесса вообще отдавала предпочтение еде из самых обычных ингредиентов. Что же касается картошки по-русски, то надо признать, это сильно модифицированный британцами рецепт: целые очищенные картофелины запекаются в духовке до полуготовности; затем в каждой из них делается отверстие, в которое вкладывается вареная очищенная креветка; все это заливается сливочным грибным соусом и яичной пеной и отправляется снова в духовку до полной готовности.

Кастро не был поклонником национальной кубинской кухни. Фото: ТАСС

ТАЛАНТ И ПОКЛОННИКИ

Сложно представить себе Фиделя Кастро в поварском колпаке: команданте Кубы всегда появлялся на публике только в зеленом военном френче. Но с ранней молодости Кастро обожал стоять у плиты. И даже став руководителем целой страны, он не забыл о своей любви к кулинарному искусству, превратив ее в настоящую одержимость. Кастро не был поклонником национальной кубинской кухни. Он считал ее консервативной и отдавал предпочтения итальянской. За годы его правления в каждом кубинском поселке появились пиццерии, а самым доступным продуктом для населения стали макаронные изделия (чаще всего рожки). Несмотря на то, что у лидера кубинской революции был собственный повар, раз или два в неделю Фидель лично варил для себя спагетти и хвастался друзьям тем, что знает не менее сотни способов их приготовления, причем половина из этих рецептов – его собственные.

Попасть на кухню к премьер-министру Израиля Голде Меир стремились многие. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Попасть на кухню к премьер-министру Израиля Голде Меир стремились многие. Раз в неделю она приглашала к себе домой избранных однопартийцев. Получить приглашение на кухню Голды считалось знаком особого доверия. Первая женщина, ставшая во главе израильского правительства, потчевала гостей собственноручно испеченным сырным пирогом или яблочным штруделем. Близко знавшие Меир говорят, что она виртуозно справлялась с тестом и решительно отметала все предложения о помощи. Эстер Шейхкорн, ее секретарь, рассказывала, что Голда Меир «совсем не была гурманом и не придавала большого значения еде, предпочитая простоту, и на приемах обычно довольствовалась куском мяса, несколькими гренками и стаканом сока».

Президент России Владимир Путин (справа), президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) и его сын Николай во время совместной морской прогулки. Фото: Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ПРОСТО И СО ВКУСОМ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко – любит простую национальную кухню. «Рыбу я предпочитаю мясу, черный хлеб — белому, в меню обязательно входят фрукты, соки. Очень люблю выпечку и мороженое. Но вот с последними лакомствами сложно: приходится себя ограничивать. Съел пирожное — будь добр, отпаши 3-4 километра на роликах или лыжах», - как-то поделился он своими предпочтениями.

Известно, что не привередлив в еде и президент России Владимир Путин. «Если есть выбор между мясом и рыбой — предпочту рыбу, из мяса люблю баранину. К сладкому, в общем, равнодушен, не считая мороженого. Когда куда-то приезжаю, с удовольствием пробую местную кухню», — рассказал он.