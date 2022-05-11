В работе ПМЭФ-2022 примут участие более 500 российских компаний

Представители бизнеса на площадке Форума сформулируют предложения по вопросам эффективного перехода к устойчивой модели развития экономики

В 25-м юбилейном Петербургском международном экономическом форуме – 2022 подтвердили участие более 500 российских компаний из более чем 65 отраслей, 80% из них будут представлены на уровне глав, лидирующая позиция – у IT-сектора.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с колоссальными вызовами, требующими от нее скорейшей адаптации всех процессов к новой реальности. Сейчас открывается большое окно возможностей для производителей отечественных товаров и услуг, готовых в сжатые сроки заменить импортные аналоги. В то же время разрушаются сложившиеся цепочки поставок, ограничивается доступ к зарубежным инвестициям и технологиям. Для этого как никогда важна совместная эффективная работа государства и бизнеса.

- Как никогда важно укреплять деловое партнерство через активизацию связей между представителями различных отраслей бизнеса и вести продуктивный диалог по вопросам улучшения делового климата в России. Уверен, площадка ПМЭФ откроет новые возможности и векторы взаимодействия, – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Представители бизнеса на площадке Форума сформулируют предложения по вопросам эффективного перехода к устойчивой модели развития экономики, обеспечивающей сохранение окружающей среды, обсудят формы взаимодействия частного бизнеса и предприятий ОПК, механизмы государственного стимулирования крупных частных компаний и оборонных предприятий при реализации совместных инвестиционных проектов, а также вопросы развития производства высокотехнологичной продукции с учетом потенциала предприятий оборонного комплекса в интересах частного бизнеса.