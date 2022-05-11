«На левой руке у меня Гитлер»: российские силовики задержали украинского националиста, сплошь покрытого фашистскими татуировками

Не человек, а ходячий холст. На теле 43-летнего задержанного нет живого места

Помните песню? «С чего начинается Родина? С картинки...» Про букварь опустим, потому что о том, что значит для человека место, в котором он родился и вырос, больше иллюстраций в учебниках могут рассказать другие картинки. Они – как вызов, как демонстрация заблуждений и грубый выкрик, услышав который хочется с мылом помыть уши. Речь о татуировках на фашистскую тему, которыми украшают себя украинские националисты. Кому-то, чтобы заявить о своем мировосприятии достаточно двух-трех татух, а кто-то покрывает свастиками чуть ли не каждый свободный сантиметр кожи.

С начала спецоперации на Украине такие люди-картинки уже не раз попадали в руки российских силовиков. Все это – неонацисты и им сочувствующие. О таких в своих интервью российским СМИ рассказывали жители Мариуполя, слышавшие из уст размалеванных карателей угрозы стереть их с лица земли вместе с городом.

Особый «экземпляр» из татуированной когорты, пропагандирующей фашистскую идеологию, оказался в руках российских военный совсем недавно. Не человек, а ходячий холст. На теле 43-летнего задержанного нет живого места: там и свастики, и портрет Гитлера, и символизирующий фашистскую Германию орел. А на плечах красуются погоны офицера нацистской армии.

Короткий рассказ пленного о себе, выложенный в сеть, вызвал шквал возмущения у пользователей. Народ разразился комментариями об аморальном облике «нациков, кошмарящих Донбасс». Пример ну очень уж яркий.

- Не работаю, без семьи. Имею судимости за разбой, грабеж, кражу и хулиганство, - признался на камеру националист, раздетый до исподнего, чтобы были видны все его нательные фашистские художества. - Имею на теле фрагменты фашистской свастики. На левой руке у меня Гитлер, здесь вот кот в виде свастики, здесь погоны фашистской Германии, на спине орел.

В соцсетях таких татуированных неонацистов как он, с издевкой называют шеф-поварами. Во-первых, потому, что повара в современном мире - все равно что рок-звезды. Профсообщество кулинаров сегодня – одно из тех, кто сильно уважает татухи. Правда, не про Гитлера. А во-вторых, оттого, что украинская сторона настойчиво твердит, будто нацизма в стране нет. Вот и выходит, как горько смеется народ в сети, что российские силовики в плен берут вовсе не фашиствующих украинцев, а стильных шеф-поваров модных ресторанов. Ну или водителей. А кого ж, еще?

Как бы там ни было, очевидцы рассказывают, что таких «расписных поваров» по Украине разгуливает множество. Татуировки у них – словно «знак качества», клеймо, символ принадлежности к фашисткой когорте. Кроме прочего, у нацбоевиков в почете Вольфсангель — волчий крюк. А некоторые к свастикам и другим фашистским символам добавляют надпись «Украина превыше всего» - распространенную среди украинских неонацистов. Об этом СМИ рассказал бывший военный ВСУ, разочаровавшийся и в идеологии, которую сам же пропагандировал, и в официальном Киеве.

Интересно, что, по словам жителей Мариуполя, сталкивающихся с карателями, у западных инструкторов украинских неонацистов из-под одежды фашистские рисунки не выглядывают. Их у зарубежных руководителей украинских нацгруппировок попросту нет. Мало того, рассказывают, что европейские начальники даже называют своих «разрисованных» подопечных неумным быдлом. Ведь именно по татуировкам российские солдаты наловчились вычислять националистов. Приспособившись маскироваться под мирных жителей, они часто пытаются покинуть территорию Украины под видом беженцев. Но нательные рисунки их сдают с потрохами.

Силовики осматривают подозрительных личностей на блокпостах с ног до головы. И если находят на у них на теле тематические татуировки, в ста процентах случаев оказывается, что носители нацистских рисунков имеют прямое отношение к украинским нацкорпусам. Хотя, попавшись, люди-полотна обычно пытаются оправдаться, мол не нацистская свастика у них наколота, а картинки, отсылающие к языческим символам. Или клянутся, что татухи свои они сделали задолго до «все этой заварушки». Как, например было с фашиствующим бойцом Евгением Поздняковым, которого в апеле задержали в Ивангороде. Он пробрался по открытому российской армией гуманитарному коридору и пытался сбежать в Эстонию.

Но россказням, конечно же, никто не верит.

КСТАТИ

Многие татуированные каратели бросились сводить свои «говорящие рисунки». По информации Национальной дерматологической ассоциации Украины, с начала апреля мужчины с фашистскими татухами косяком пошли по мастерам «чиститься».

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