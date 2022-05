Украинцы в фаворитах, жуткие маски и свадьба геев: как в этом году проходит "Евровидение" без России

Одним из самых эпатажных участников в этом году стал представитель Австралии Шелдон Райли Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Евровидение", которое в этом году поет и пляшет в итальянском Турине, на этот раз проходит без России: сочувствующие украинцам участники, мол, отказались выступать "на одной сцене с агрессором". А вот хлопцев из Незалежной - группу Kalush Orchestra на евросмотре всячески приласкали: повсюду желто-голубые флаги, а главное, победу Украины объявили еще за неделю до финала. В том, что украинский ансамбль займет первое место, не сомневаются ни букмекеры, ни сами Kalush Orchestra. Хотя вообще-то на "Евросонге", который, по мнению критиков, уже давно превратился в парад фриков и ЛГБТ, есть, на что посмотреть. Без России песенный конкурс берет все новые высоты толерантности.

Так, одним из самых эпатажных участников в этом году стал представитель Австралии Шелдон Райли - открытый гомосексуалист с синдром Аспергера (психическое нарушение, при котором возникают трудности в социальном взаимодействии - такой же диагноз, например, у шведской экологической активистки Греты Тунберг. - Ред.). Его фирменный стиль - платья с пышным подолом, каблуки, макияж и всевозможные украшения, в том числе, экзотическая маска на лице, которую Райли эффектно срывает в финале номера. Да и песня австралийца "Not the same" ("Уже не тот") - практически манифест одиночек, непохожих на других. На "Евросонге" таких любят: чего стоит одна только "бородатая женщина" Кончита Вурст, победившая в 2014 году.

Еще одни фавориты смотра - итальянский дуэт Махмуд и Бланко: им эксперты пророчат второе место. О своей ориентации парни вроде как молчат, но кадрами их поцелуев на "Евровидении" завален весь Интернет, да и песню про любовь до мурашек они исполняют с максимальной страстью друг к другу. Еще одна их страсть - эпатажные наряды. Лифчики на брутальном татуированном торсе - чем не сценический костюм?

Не подкачал на конкурсе и израильский участник Михаэль Бен Давид (он, к слову, родом из Украины), которого не без повода называют гей-иконой и самым эпатажным артистом Израиля. Поездку на евросмотр он совместил с подготовкой к свадьбе со своим парнем. "Догадайтесь, кто собрался жениться?", - игриво написал Бен Давид в своих соцсетях, опубликовав фото с колечком.

Впрочем, не геями едиными славен "Евросонг". Так, например, группа Subwoolfer из Норвегии оседлала инопланетную повестку, чем заработала популярность у тысяч европейских фанатов. Участники дуэта выступают на публике в масках, перчатках и костюмах, не раскрывая своих личностей - вместо этого они называют себя Кит и Джим (помните, наша певица Глюкоза опробовала этот метод еще 20 лет назад?). По версии норвежцев, им по 4,5 миллиарда лет, а живут они вообще на Луне, прилетая к землянам разве что на гастроли.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ФАВОРИТЫ ВЕДУТ СЕБЯ СЛИШКОМ ДЕРЗКО

Хлопцы из Kalush Orchestra на "Евровидении" чувствуют себя как дома, чем, по мнению наблюдателей, сильно раздражают всех остальных участников и организаторов. Например, музыканты чуть было не сорвали очередное интервью. Так, во время разговора с журналисткой своего же украинского ТВ артисты то молчали, то мычали, то нелепо смеялись. А когда им сделали замечание, лидер группы Олег Псюк предложил взять интервью у другого солиста – Тимофея, так как тот «более адекватен».

Между тем, свое вызывающее поведение ансамбль продемонстрировал еще во время национального отбора, победительницей которого изначально признали другую участницу - Алину Паш. Тогда Олег Псюк публично обвинил организаторов в фальсификации голосования и даже собирался писать петицию на имя президента Владимира Зеленского. Голосование пересмотрели в пользу Kalush Orchestra, но шквал критики обрушился уже на саму группу. Псюку припомнили интервью, в котором он признавался, что в свое время "сидел на наркотиках" и даже продавал их таким же зависимым. "Как барыга может представлять страну на "Евровидении"?", - возмутились тогда украинцы и потребовали отстранить ансамбль, впрочем, безрезультатно.

