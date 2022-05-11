Либерал-нацисты в Европе пытались задавить наш День Победы, но столкнулись с народным сопротивлением

Возложение цветов к памятнику Освободителям в Риге. Фото: Таисия Воронцова/ТАСС

Дух завоевателя и дух победителя - совершенно разные понятия. Тевтонская тяга к покорению других закончилась для Германии поражением, и не одним. Русская готовность стоять насмерть не только за собственную свободу, но и за возможность жить другим, приводила нас к победе, и тоже не одной. День Победы, 9 мая, - это духовный гимн Советскому Союзу и России как стране-победительнице.

Возложение цветов к памятнику Освободителям в Риге. Фото: Таисия Воронцова/ТАСС

Прошедшие дни в Европе показали, кому не нравится Россия как достойная наследница державы-победительницы и кто упорно пытается представить ее «страной-поработительницей». В Польше напали на нашего посла, не дав ему возложить цветы к могилам воинов Красной Армии. В Португалии наше посольство расцветили в желто-голубое. В Праге именно 9 мая маршала Конева, освободившего в этот день этот город, лишили звания почетного гражданина. США отказались проводить церемонию в память встречи советских и американских войск на Эльбе, и именно 9 мая Байден подписал указ о поставках оружия Украине по ленд-лизу.

Болгария. София. Участники акции памяти "Бессмертный полк" во время шествия в День Победы. Фото: Игорь Ленкин/ТАСС

Это как же надо ненавидеть все советское - читай, российское, - чтобы осквернять или сносить памятники на могилах наших солдат, запрещать георгиевские ленточки, красные флаги, изображение красной звезды приравнять к свастике и запретить. В Литве даже канализационные люки с буквами ЛССР яростно выдирали из асфальта, а оловянных солдатиков в советской форме выметали с витрин магазинов. Такая страсть на компромиссы не согласна. Поэтому надо говорить не о фальсификации истории Второй мировой на Западе, а создании совершенно новой ее версии, в которой нам места просто нет. Нет победителя - нет и духа народа-победителя. Без сомнения, на следующий год, если мы не справимся на Украине, 9 мая Запад попытается тотально замолчать. Какая Победа? Не знаем о такой…

Праздничные мероприятия в 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Софии. Фото: EPA/ТАСС

Но вряд ли это получится. Даже в Болгарии, чье правительство душой и телом с нынешним режимом Киева и все празднования 9 мая сурово не одобряло, люди пришли к знаменитому памятнику «Алеша» в Пловдиве и возложили цветы. В Италии почтили память советских партизан, боровшихся с фашизмом. В Сербии, кто бы сомневался, Победу помнят и будут помнить. В Греции этот день тоже в чести - недаром греки с сербами одни из немногих в Европе, кто не «лег» под Гитлера. Да даже в Германии были и красные флаги, и георгиевские ленточки.

В Португалии наше посольство расцветили в желто-голубое. Фото: СОЦСЕТИ

Отдельная тема - 9 мая в Латвии. Там уже многие годы к памятнику Освободителям Риги в день Победы приходили с цветами десятки, а то и сотни тысяч людей. Власти от этого давно коробит, и давно уже они предлагают монумент просто снести. В этом году подходить к памятнику для возложения цветов можно было только сквозь цепи полиции и по одному. Но цветов в итоге все равно было - море! Утром 10 мая власти сгребли их бульдозерами. И в этот же день к подножью памятника люди опять понесли цветы. И остались на ночь, чтобы не допустить новые бульдозеры. Нацистские власти даже растерялись, ведь они уже готовы были под предлогом «ветхости» памятную стелу снести. А если это приведет к народному бунту, как в 2007 году в Эстонии при переносе «Бронзового солдата»?

Участники акции памяти "Бессмертный полк" в Берлине во время шествия в День Победы. Фото: Вячеслав Филиппов/ТАСС

Сложившаяся ситуация у памятника на окраине Риге, считает политолог Александр Носович, вообще похожа на предмайданное стояние в Киеве. Люди, в основном русскоязычное меньшинство, не согласны с властью и показывают, что не боятся запретов на празднование Победы. Парадокс: чем больше давят правящие либерал-нацисты на несогласных, пытаясь вообще отбить у них охоту отмечать 9 мая, тем большее сопротивление оказывают те, кого пытаются запугать. Безусловно, память о Победе порождает у людей дух победителей, который помогает им не сдаваться.

Именно поэтому с 2014 года силой захватившие власть укронацисты так яростно боролись с празднованием Дня Победы - чтобы сломить в людях дух победителей, который этот праздник возрождает и поддерживает, и насадить агрессивный дух нацистских завоевателей. И в Европе с 9 мая борются по той же причине - искоренить ересь о России-победительнице, которая «не должна» одержать верх на Украине. И англосаксы, считающие себя тоже победителями, хотели бы остаться в этом качестве в одиночестве. Для этого им надо одно - лишить русских этой силы, духа народа-победителя. А День Победы этому - главная помеха.