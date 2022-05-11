Зачем Алла Пугачева переезжает из Израиля в Прибалтику

Алла Пугачева третий месяц находится в Израиле с семьей Фото: соцсети

73-летняя Алла Пугачева с мужем и младшими детьми сейчас находится за границей. Семья звезд третий месяц живет в Израиле. Улетели Пугачева и Галкин вроде бы «в отпуск, на каникулы, на лечение», но многие считают – на ПМЖ. 45-летний артист Максим Галкин запланировал на начало лета и уже почти продал концертный тур по городам Израиля. Алла Пугачева занята домашними хлопотами, а дети (8-летние Лиза и Гарик) – учебой. «Сбежали из страны!» - продолжают обсуждать звездную семью в соцсетях и в общественно-политических передачах. В Израиле семья снимает просторную виллу в Кейсарии: это богатый городок на полпути между крупными городами – Тель-Авив (45 км на юг) и Хайфа (45 км на север). У Пугачевой и Галкина в Израиле много друзей, у родного брата пародиста есть дом, а Алла Борисовна именно здесь предпочитает следить за здоровьем. Семья часто приезжала в Израиль. Но вдруг появилась информация о возможном переезде Пугачевой и Галкина из Израиля в Прибалтику. Мы проверили эти слухи.

Алла Пугачева на Вербное воскресенье отдыхает в ресторане. На снимке — певица с сыном Гариком Фото: соцсети

Если весенние каникулы и майские праздники семья Пугачевой и Галкина проводила порой в Израиле, то летом они часто бывали в отпуске – сначала на Кипре, а потом в Юрмале. На Кипре у артистов есть свое жилье. По данным рижской прессы три года назад звездная семья также купила шикарные и просторные апартаменты на проспекте Дзинтари в Юрмале. Жилье находится в элитном жилом комплексе и стоит не менее 400 тысяч евро.

Максим коротко подстригся в парикмахерской города Хайфа Фото: соцсети

А значит звезды могли получить и вид на жительство. Несмотря на эту покупку, ранее Пугачева и Галкин с детьми всегда останавливались в Юрмале на арендованной вилле. На рижском взморье у семьи много друзей. Часто Пугачева и Галкин бывали в гостях у Лаймы Вайкуле – сейчас она в Америке, но летом вернется домой.

По слухам семья арендует на побережье вот эту виллу Фото: соцсети

Если в Израиле (в Кейсарии) в августе +30, то в Юрмале +23: нет изнуряющей жары, а море как раз успевает прогреться. Галкин и Пугачева не комментируют возможный переезд из Израиля в Прибалтику. Однако в окружении пары нам рассказали: в Прибалтике семья планировала провести лишь месяц летнего отпуска, их там ждут друзья; о переезде Галкина и Пугачевой в Юрмалу на ПМЖ речи никогда не шло. В отпуск в Юрмалу этим летом собирается и друг семьи Борис Моисеев.

Прохожие сняли семью звезд на прогулке по набережной — на заднем фоне Алла, Максим и их дети Фото: соцсети

Возможно, что этим летом Пугачева и Галкин с детьми отдохнут и на Кипре, и в Юрмале.